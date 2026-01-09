AGS BRANŞ BAZLI KONTENJANLAR: 10 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB AGS öğretmen ataması takvimi ve branş dağılımı 2026 açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre 2026 öğretmen atama ve hazırlık eğitim takvimini açıkladı. Adaylar, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirecek. AGS branş bazlı kontenjanlar haberimizde.

MEB AGS ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ VE BRANŞ DAĞILIMI 2026 AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre uygulanacak öğretmen hazırlık eğitimine ilişkin başvuru sürecini ve branş bazlı kontenjan dağılımlarını açıkladı. Akademi girişine yönelik başvurular 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Adaylar başvurularını akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet bilgilerinin kullanılmasıyla tamamlayacak.

AGS BRANŞ BAZLI KONTENJANLAR

Millî Eğitim Akademisinde öğretmen adaylarının alacağı hazırlık eğitimi için belirlenen kontenjanlar, öğretmenlik alanlarına göre net olarak paylaştırıldı. Toplamda 10 bin öğretmen adayının yerleştirileceği eğitim programında, en fazla kontenjan ayrılan branşlar ve sayıları şu şekilde:

Sınıf Öğretmenliği: 2.816 kontenjan

Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798 kontenjan

İngilizce Öğretmenliği: 801 kontenjan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 762 kontenjan

Okul Öncesi Öğretmenliği: 653 kontenjan

Her branş için asıl aday sayısı kontenjanla sınırlı tutulacak ve asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda adaylar bilgisayar kurası ile belirlenecek; yedek aday listesi ise müktesep hak sağlamayacak.

MEB AGS ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ

MEB-AGS öğretmen ataması başvuru süreci, adayların elektronik ortamda başvurularını yapacağı şekilde planlandı. Önemli tarihleri şöyle özetleyebiliriz:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 20 Ocak 2026

Başvuru Bitiş Tarihi: 27 Ocak 2026, Saat 16.00

Asıl ve Yedek Adayların İlan Tarihi: 30 Ocak 2026

Başvurular, yalnızca duyuruda belirtilen alanlar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacak. Adayların başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'tan en az 50 puan almış olmaları şart.

BAŞVURULAR İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN ONAYLANACAK

Başvurular tamamlandıktan sonra, adayların seçtikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından incelenecek ve uygun görülen başvurular onaylanacak. Başvuruları uygun bulunmayan adaylara, ret gerekçesi açıklanacak. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

YERLEŞTİRMELER PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

Hazırlık eğitimi için yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda adayların tercihlerine öncelik verilecek, ancak tercihlerine yerleşemeyen adaylar resen yerleştirilecek.

Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Bu süreçte şeffaflık ve puan üstünlüğü esas alınarak hareket edilecek.

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İLANLARI

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 30 Ocak 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Tüm başvuru ve yerleştirme duyuruları, adayların erişimine personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr üzerinden sunulacak.