Afyon deprem mi oldu, 1 Ekim Perşembe Afyon’da deprem mi oldu?

1 Ekim Perşembe itibarıyla " Afyon'da deprem mi oldu?" sorusu, arama motorlarında en çok sorgulananlar arasına girdi. Bugün aynı zamanda 1995 Dinar Depremi'nin yıl dönümü olması, Afyonkarahisar'da deprem konusuna olan ilgiyi daha da artırdı. Türkiye'nin en riskli deprem bölgeleri arasında yer alan kentte vatandaşlar, olası sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında anlık bilgi edinmek istiyor. Afyonkarahisar'da son dakika deprem gelişmeleri ve Afad'ın güncel son depremler listesi haberimizin devamında…

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 1 Ekim Perşembe gecesi 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından " Afyon'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü AFAD verileriyle netlik kazandı. İşte Çay depremiyle ilgili tüm ayrıntılar…

AFYON ÇAY'DA DEPREM: SAAT KAÇTA MEYDANA GELDİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre deprem, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 00.15'te kaydedildi. Merkez üssü Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 2.5 olarak ölçüldü. Gece yarısını hemen geçen saatlerde yaşanan deprem, bölgede uyanık olan bazı vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedilmiş olabilir.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ NE KADAR?

AFAD kayıtlarına göre depremin büyüklüğü yerel magnitüd (ML) ölçeğiyle 2.5 olarak belirlendi. Sarsıntı yerin yaklaşık 10.19 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün koordinatları ise 38.66433 enlem ve 30.9065 boylam olarak açıklandı.

ÇAY DEPREMİNDE HASAR VAR MI?

2.5 büyüklüğündeki depremler, sismoloji açısından hafif sarsıntılar arasında yer alıyor. Bu büyüklükteki depremler genellikle yalnızca merkez üssüne yakın bölgelerde hissedilir ve yapılarda hasara yol açmaz. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFYONKARAHİSAR DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Afyonkarahisar, Türkiye'nin sismik açıdan aktif illeri arasında yer alıyor. Kent, Akşehir- Afyon Grabeni ve çevresindeki fay sistemlerinin etkisi altında bulunuyor. 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, il sınırları ve yakın çevresinde 47 ana fay ya da fay zonu bulunuyor; segmentlerle birlikte bu sayı 61 civarına çıkıyor. Bunlardan 42'si diri fay olarak sınıflandırılırken, il genelinde 12 fay ilk kez tanımlandı. afyonpostasi

1 EKİM DİNAR DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ

Çay'da yaşanan sarsıntı, Afyonkarahisar için anlamlı bir tarihe denk geldi. 1 Ekim 1995'te meydana gelen ve kentin yakın tarihindeki en yıkıcı afetlerden biri olan Dinar Depremi'nin bu yıl 31. yıl dönümü. Bu nedenle bugün yaşanan küçük sarsıntı, bölge halkında Dinar depreminin acı hatıralarını yeniden hatırlattı.

SON DEPREMLER NASIL TAKİP EDİLİR?

Afyonkarahisar ve çevresinde meydana gelen depremler, AFAD'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün sayfası üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Uzmanlar, vatandaşların deprem bilgilerini yalnızca resmi kaynaklardan edinmesini ve sosyal medyada yayılan doğrulanmamış paylaşımlara itibar etmemesini öneriyor.