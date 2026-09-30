Destici, fon zararının hazineden değil vurgunculardan karşılanmasını istedi

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaşanan fon krizine devlet aklıyla yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Bir kere biz bu küçük yatırımcının ya da bu manipülasyonlarda, spekülasyonlarda haksız kazançta dahli olmayan yatırımcıların zararlarının devlet hazinesinden karşılanmasını doğru bulmuyoruz. Bu zararlar mutlaka vurgunculardan ve devleti soyanlardan karşılanmalı. Burada sadece devlet değil millet soyulmuştur" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, BBP kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin açılan davaya ilişkin, "Süreçte Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın gizlilikle titizlikle yürütülmesinden duyduğumuz memnuniyeti şahsım ve camiam adına ifade etmek istiyorum. Özellikle Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in bu sürecin her aşamasında ki biz bugüne kadar bunu görmedik biliyorsunuz bu sürecin her aşamasında şeffaf bir şekilde kamuoyunu bizzat kendi paylaşımlarıyla bilgilendirmesini de çok kıymetli ve değerli bulduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

"ANA SORUŞTURMA DOSYASINDA ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDETTİK"

Destici, şunları kaydetti:

"Hiç vazgeçmedik ve bundan sonra da bu canlar bu bedende olduğu sürece de ve süreç tüm şüpheleriyle aydınlatılana kadar da asla ve kata vazgeçmeyiz. Adım adım en önemlisi hukuk içinde kalarak ve sadece hukuk yoluyla mücadelemizi sürdürdük. ve bugün Allah'a şükür ana soruşturma dosyasında önemli aşamalar katedildi. ve biz bu sürecin sonunda bu meselenin tüm şüpheleriyle aydınlatılacağına gerçeğin hakikatin ortaya çıkacağına inanıyoruz."

"CİDDİYETLE ELE ALINMALI"

Destici, fon krizine ilişkin şunları kaydetti:

"Son günlerde ülkemizin gündemini meşgul eden borsa, yatırım fonları ve piyasalardaki olağan dışı hareketlilik yalnızca iktisadi bir mesele olmanın ötesine geçmiş devletimizin şeffaflık ilkesini ve kamuoyunun adalet duygusunu ilgilendiren hassas ve önemli bir boyut kazanmıştır. Bu süreç piyasa hareketlerinin ötesinde siyaset, sermaye ve kamusal gücün münasebetlerine dair milletimizin zihninde soru işaretlerinin doğmasına sebebiyet vermiştir. Sermaye yapılarının veya birtakım ekonomik çevrelerin siyasi nüfuz ya da himaye iddialarıyla anılması hukuk devleti anlayışımız gereği ciddiyetle ele alınmalıdır ki ele alınmaktadır. Elbette mesnetsiz iddialarla kimsenin peşinden itham edilmesini ya da lekelenmesini de doğru bulmayız. Ancak devletimizin ve milletimizin ali menfaatleri doğrusunda siyasi nüfuz ile iktisadi çıkar ilişkilerinin kesiştiği her alanın tam bir şeffaflıkla aydınlatılması da kaçınılmaz bir sorumluluktur.

Bir kere biz bu küçük yatırımcının ya da bu manipülasyonlarda, spekülasyonlarda haksız kazançta dahli olmayan yatırımcıların zararlarının devlet hazinesinden karşılanmasını doğru bulmuyoruz. Bu zararlar mutlaka ama mutlaka vurgunculardan ve devleti soyanlardan karşılanmalı. Burada sadece devlet değil millet de soyulmuştur."

"DEVLET CİDDİYETİNİN GEREĞİ YAPILMALI"

Destici, "BBP olarak bizim isteğimiz, arzumuz piyasa ekonomisini vesayet altına almak değil, hukuka bağlı, şeffaf, adil ve rekabetçi bir sermaye piyasasını inşa etmektir. Biz birileri gibi bu meseleyi sığ bir siyasi polemik malzemesi asla yapmayız. Hele ki değerlerimiz üzerinden yargılamayı hiç de doğru bulmayız. Yine dibine kadar yolsuzluğa bulaşanların buradan kendilerine alan açmaya çalışmasına da prim vermeyiz. Bizim çağrımız devlet ciddiyetinin ve siyasi sorumluluğunun gereğinin yapılmasıdır" dedi.

"BİR AN EVVEL TBMM'YE KANUN TEKLİFİ GELMELİ"

Destici, süresiz nafakanın kaldırılmasına ilişkin, "Yeni düzenlemeyle nafaka süresinin boşanma sonrası tarafların koşulları dikkate alınarak belirlenmesinin önünün açılacağını ya da açılmasını ümit ettiğimizi ifade ediyorum. Anayasa Mahkemesi aynı zamanda hangi durumlarda uzun süreli veya ömür boyu nafaka verilebileceğini kanunda açıkça düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Burada bir kanuni boşluk var. Uzun yıllardır hazırlıklar yapıldı ama bir türlü Meclis Genel Kurulu'na getirilemedi. İnşallah AYM'nin bu kararıyla birlikte yeni dönemde ki yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni dönemde bu kanun teklifinin de ivedilikle meclisimize gelmesini eşlerden herhangi birisini mağdur etmeden nafaka düzenlemesinin yeniden Yasamızla teminat altına alınmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Ama dediğim gibi süresiz kısa özellikle dönemli evliliklerde süresiz nafaka uygulamasını bir hakkaniyetsizlik olarak gördüğümüzü ifade ediyorum" dedi.

"YETERİ KADAR KAMU BİNAMIZ VAR KAYNAKLAR GEÇİNMEKTE ZORLANAN VATANDAŞA AKTARILSIN"

Destici, "Yeteri kadar yolumuz da, yeteri kadar havalimanımız da, yeteri kadar üniversitemiz de, yeteri kadar kamu binamız da var. Artık buralara yatırım yapılmasın. Kaynaklar geçinmekte zorluk yaşayan vatandaşımıza aktarılsın. Düşük ve tek maaş alan evi kirada olan emeklimize verilsin. Asgari ücretli olup evi kira olan asgari ücretlimize verilsin. Aylık kazancını temin edemeyecek durumda olan küçük esnafımıza verilsin. Tarlası az olup arazisi az olup oradan kaldırdığı mahsulle bir yılını rızkını temin edemeyecek çiftçimize verilsin. Çiftçimizin kullandığı mazotun üzerindeki ÖTV kaldırılsın" dedi.

Kaynak: ANKA