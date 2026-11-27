Afganistan'da kadınlara isim verilmesi yasaklandı mı sorusu, Belh vilayetinden gelen haberlerin ardından gündeme geldi. Afganistan'da kadınların isim almasını ya da çocuklara kız ismi verilmesini yasaklayan ülke çapında bir karar bulunmuyor. Ancak basına yansıyan haberlere göre Taliban'ın Belh vilayetindeki yetkilileri, bölgedeki hastane ve kliniklerde kadın hastaların isimlerinin tıbbi kayıtlara ve reçetelere yazılmamasını, bunun yerine kadınlara "Bibi" diye hitap edilmesini istedi. Taliban yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AFGANİSTAN'DA KADINLARA İSİM VERİLMESİ YASAKLANDI MI?

Afganistan'da kadınlara isim verilmesini yasaklayan bir düzenleme bulunmuyor. Gündeme gelen uygulama, kadınlara isim verilmesine değil, kadınların isimlerinin bazı resmi belgelerde kullanılmasına ilişkin. Haberlere göre bu kısıtlama şu an için yalnızca Belh vilayetini kapsıyor ve sağlık kuruluşlarındaki kayıtlarla ilgili.

BELH VİLAYETİNDE NE OLDU?

Sürgündeki Afgan haber sitesi Zan Times'ın İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan haberine göre, Taliban'ın Belh vilayetindeki yetkilileri bölgedeki sağlık kuruluşlarına bir talimat gönderdi. Talimata göre hastaneler, muayenehaneler ve klinikler kadın hastaların isimlerini tıbbi kayıtlara ve reçetelere yazmayacak. Sağlık çalışanlarından, kadın hastalara isimleriyle değil "Bibi" diye hitap etmeleri istendi.

İspanyol El País gazetesinin sürgündeki Afgan kadın aktivistlerle yaptığı görüşmelere dayanan haberinde ise bazı durumlarda kadınlar için aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı iddia edildi. Bu iddialar bağımsız olarak doğrulanmadı.

BİBİ NE DEMEK?

"Bibi", Afganistan'da geleneksel olarak "büyükanne" ya da "yaşlı kadın" anlamında kullanılan bir hitap şekli. Kelime, her yaştan kadına saygı ifadesi olarak da kullanılabiliyor. Ancak kadın hakları savunucuları, isim yerine genel bir hitabın zorunlu tutulmasının kadınların kimliğini resmi kayıtlardan silmeye yönelik bir adım olduğunu savunuyor.

TALİBAN AÇIKLAMA YAPTI MI?

Taliban yönetiminden Belh vilayetindeki uygulamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Haberlerde talimatın resmi metnine de yer verilmedi. Uygulamanın diğer vilayetlere yayılıp yayılmayacağı ise bilinmiyor.

AFGANİSTAN'DA KADINLARIN İSMİ NEDEN GİZLENİYOR?

Afganistan'ın bazı bölgelerinde kadınların isimlerinin aile dışındaki kişiler önünde anılmaması, uzun süredir var olan bir gelenek olarak biliniyor. Bu gelenek nedeniyle birçok kadın, toplum içinde kendi ismiyle değil "falancanın annesi", "falancanın eşi" ya da "falancanın kızı" gibi ifadelerle anılıyor. Afgan kadın aktivistler, bu uygulamaya karşı 2017 yılında "İsmim Nerede?" (#WhereIsMyName) adlı bir kampanya başlatmıştı.

TALİBAN'IN KADINLARA YÖNELİK KISITLAMALARI NELER?

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da yeniden yönetimi ele geçirmesinin ardından kadınlara yönelik çok sayıda kısıtlama getirildi. Kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimi durduruldu. Kadınların üniversitelere gitmesi yasaklandı. Kadınların birçok kamu kurumunda ve sivil toplum kuruluşlarında çalışması engellendi. Güzellik salonları kapatıldı, kadınların park ve spor salonlarına girişi yasaklandı. Taliban'ın 2024 yılında çıkardığı ahlak yasasıyla da kadınların kamuya açık alanlarda yüksek sesle konuşması kısıtlandı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşları, bu uygulamaların kadınları kamusal hayattan dışladığını belirterek Taliban'a defalarca çağrıda bulundu.