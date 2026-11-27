Bolu Yedigöller'de 7-8 çocuğun olduğu tahmin edilen araçtan haber yok! AFAD dronla tarıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'den hareket eden, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçtan saat 15.00'ten bu yana haber alınamıyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yaptığı bildirimin ardından Yedigöller'de arama başlatıldı. Araçta 7-8 çocuk ile görevli personelin bulunduğu tahmin ediliyor; son GPS sinyali Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alındı. Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilirken AFAD dronla havadan arama yapıyor.
Bolu'nun Yedigöller mevkisinde, Kocaeli'den hareket eden ve içerisinde çocuklar ile görevli personelin bulunduğu tahmin edilen araçtan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
SAAT 15.00'TEN BERİ HABER ALINAMIYOR
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı araçtan saat 15.00'ten itibaren haber alınamadığı belirtildi.
Araçtan son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alındığı bildirildi. Araçta 7-8 çocuk ile görevli personelin bulunduğunun tahmin edildiği aktarıldı.
EKİPLER DRONLA HAVADAN ARIYOR
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ayrıca AFAD ekipleri dronla havadan arama çalışmalarına başladı.
Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.