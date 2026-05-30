Adana elektrik kesintisi! 31 Mayıs-1 Haziran Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs-1 Haziran günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

CEYHAN

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 6900, 6902, 6903, 6904, 6907, Köprülü, 9800, 9801, 9802, 9803, 9805, 9807, 9812, 9815, 9816 ve Yalak bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4201, 4202, 4208, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4221 sokakları ile Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Fevzi Çakmak, İsmet Paşa, İstiklal ve Mehmet Akif Ersoy caddelerinin ilgili bölümleri ile İkiz Hüyük Mevkii'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇUKUROVA

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 85075, 85077, 85079, 85081, 85083, 85085, 85087, 85095, 85097, 85099 ve 85101 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KOZAN

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Toramanlı Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Alapınar, Çokak, Faydalı Merkez ve Pekmezci bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ferhatlı Merkez ve Ferhattepesi bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Batmanlı, Celiluşağı, Nebiler, Karaerikli, Tatarlı, Karabucak Merkez, Yukarı Mahyalar, Petenler, Boyalı, Mahyalar Merkez, Ganiciler, Minnetli Merkez ve Şerifli Merkez bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Dikilitaş, Ortaköy, İdemköy Merkez, Karabük, Tufanlı Merkez ve Böğrüdelik bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Aliağalar, Avluklu Aşağı ve Bekirler bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yurdadoğ Mahallesi ve çevresindeki çok sayıda sokak ile Kadirli, Saraç, Tamdoğan, Parlak, Kuzu, Turgut Reis, Berkay, Özcanlı, Demiralp, Gürgen, Mevlana, Kılınç, Okay, Çınar, Ulu, Besim, Saka, Şakir Hoca, Berfin, Kuruçeşme ve Çeşme bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ayşehoca, Dilekkaya, Hamam Merkez, Tılan ve Kamışoba bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARIÇAM

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında 720 numaralı sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında 619, 622, 623, 636, 638, 639 ve 640 numaralı sokaklar ile Elif Su Uludağ Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEYHAN

31 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında 41440, 41442, 41444, 41446, 13414, 13418, 13422, 13424, 13426, 13428, 13432, 13434, 13436, 13440, 6011 ve 6015 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

31 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 45229 ve 45245 numaralı sokaklar ile Tekel bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında 11, 8004, 8005 ve 8007 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 70 numaralı sokaklar ile Belediye, Demokrasi, Erdal İnönü, Özgürlük, Zübeyde Hanım, Şehit Er Muhteşem Murat Karaali, Şehit Gökhan Aygül ve Şehit Öz Savaş Dağlı caddelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında İsmetpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Özgür, Şehit Jandarma Onbaşı Fahri Özşen, Şehit Nasif Namlu, Demetevler, Ray, Yeşilevler ve 27 Mayıs bölgeleri ile çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 37004, 37006, 37009, 37010 ve 37011 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 58006, 58008, 58010, 58012, 58014, 58016, 58018, 58060 numaralı sokaklar ile Alparslan Türkeş, Mücahitler ve Güney Kıyıboyu bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YÜREĞİR

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1107, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1126, 1127, 1128, 1129, 1137, 1141 ve 1145 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında 1115, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1151, 1152 ve 1204 numaralı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında İlim Yolu ve Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal caddeleri ile 3685, 3686, 3687, 3688, 3695, 3696, 3697, 3702, 3703, 3712, 3713, 3714, 3736, 3743, 3744, 3745, 3746, 3748, 3749, 3750, 3752, 3753, 3754, 3756, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3769, 3780, 3781 ve çevresindeki sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 75. Yıl Cumhuriyet, Devlet Bahçeli ve Şehit Duran Keskin caddeleri ile çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Atatürk, Ayas, Fuat Cebesoy caddeleri ile Ayas Yolu Mevkii, Körpınar Yolu Mevkii, Dutlukuyu Yolu Mevkii, Kanal Yolu Mevkii ve Orman Yolu Mevkii çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Levent ve Şehit Uzman Jandarma Gökhan Yıldırım caddeleri ile 1707, 1711, 1712, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725 ve devamındaki çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tüm kesintilerin nedeni şebeke iyileştirme çalışmalarıdır. Bu nedenle belirtilen tarih ve saatlerde ilgili bölgelerde elektrik enerjisi verilemeyecektir.