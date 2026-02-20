Adana elektrik kesintisi! 20-21 Şubat Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Şubat günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

CEYHAN

20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İsalı ve 6601 sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 756, 765 numaralı sokaklar ile D 400 Karayolu, Dr. Mahir Alp Boydak, İbrahim Koruklu, Nogaylar, Rıfat Atik, Şehit Ender Mehli, Şehit Gaffar Okan, Şehit Kasım Solak, Şehit Mustafa Cırdı, 524, 525, 526, Alptekin, Gazneli Mahmut, Gazneliler, Orhan Kemal, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, Ahmet Zabit Zade ve Şehit Recep Tentif sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çokçapınar bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gümürdülü ve 10509 sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 11002, 11003, 11008, 11009 numaralı sokaklar ile Mahalle Civarı Mevkii ve Soysali bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 7604, 7606 numaralı sokaklar ile Aydınlar ve Su Pompası Mevkii'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle H. Ökkeş Bulut, İnönü, 167, 168, 170 numaralı sokaklar ile Ali Caf, Cevher Dudayev, Dündar Taşer, İlyas Taner, Kemal Katıtaş ve Yavuz Sultan Selim sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 612 numaralı sokak ile Burhanlıoğlu, Gün Sazak, H. Ökkeş Bulut, İnönü, M. Koca Durmuş, M. Mehmet Efendi, M. Şerif Yiğit, Öğretmen Abdulkadir Ünlü, Şehit Pilot Teğmen Kaya Köker ve İstasyon sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇUKUROVA

20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 84186, 84187, 84220, 84221, 84222 numaralı sokaklar ile Zahit Akdağ Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 122012'den 122030'a kadar olan sokaklar ile Hastane, Karaisalı, Stadyum, 121009, 121010, 121011, 124001, Ayzek, Çatalan, Kütüklü, Naipler, Hacı Osman ve 121001'den 121008'e kadar olan sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81200, 81201, 81203, 81206, 81207, 81209, 81210, 81211, 81213 numaralı sokaklar ile Anadolu Lisesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 84147, 84162, 84163, 84164, 84171, 84172, 84173, 84174 ve 84176 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81201, 81207, 81211, 81212, 81213 numaralı sokaklar ile Anadolu Lisesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81201, 81202, 81206, 81209 numaralı sokaklar ile Nejat Uygur Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 81208 ve 81211 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 84220, 84221, 84222, 84224, 84225, 84230, 84231, 84236, 84238, 84239 numaralı sokaklar ile Zahit Akdağ Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde saat 10.15 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 84186, 84187, 84220, 84221, 84222 numaralı sokaklar ile Zahit Akdağ Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Zahit Akdağ Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEYHAN

20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 12030, 12189, 12212, 12214, 12216, 12254, 12256, 12258, 12260, 12262, 12266, 12268, 12270, 12272, 12274, 12276, 12278, 12290, 12292, 12294, 12296, 12298, 12300, 12302, 12304, 12306, 12308, 12310, 12401, 12402, 12403, 12404, 12405, 12406, 12407, 12410, 12411, 12412, 12423, 12424, 12425, 12463, 12464, 12466 numaralı sokaklar ile Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Şubat 2026 tarihinde saat 10.15 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 50066, 50067, 50068, 50069, 50070, 50092, 50093, 50094, 50099, 50103, 50104, 50105, 52102, 52114, 52116 numaralı sokaklar ile Barış Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 11018, 11036, 11124 numaralı sokaklar ile Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Turgay Orhan Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 87001, 87002, 87003, 87005, 87007, 87009, 87011, 87013, 87016, 87017, 87019, 87039, 87041, 87071 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Turhan Cemal Beriker Caddesi ve çevresindeki 45000'lü sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güney Kıyıboyu ve Mehmet Akif Ersoy caddeleri ile çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sınır ve Yolgeçen mahalleleri ile 2000 ve 3000'li sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 07.00 ile 11.00 arasında ve saat 09.00 ile 17.30 arasında farklı bölgelerde yürütülecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akkapı, Dağlıoğlu, Hadırlı, Tuzla ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında 46231 ve 46237 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında 86094 numaralı sokak ile Okul Yolu, 102001 ve Şehitlik bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Şakirpaşa, Onur ve Ova mahalleleri ile 42000 ve 43000'li sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.