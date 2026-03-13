Adana elektrik kesintisi! 13-14 Mart Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Mart günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

Çukurova

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 130001, 130002, 130006, 130007, 130008, 130010 numaralı sokaklar ile Köyiçi, Küme Evleri, Küme Evleri Yeşilvadi 4, Limon Çiçeği ve Portakal Çiçeği sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 79098 ve 79100 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 80045 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Türkmenbaşı ve 77176 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Feke

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abdiuşağı, Güzle, Merkez Akkaya, Pınargözü, Üskiyen, Akıntı, Menteşe, Çatma, Çulluuşağı Pınargözü, Dışbudak, Elmalı, Garaj, Hartlap, Kösürerik, Zincar ve Hüsametli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte saat 09.30 ile 14.30 arasında Köseli ve Alıçlı mahalle ve sokaklarında da şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karataş

13 Mart 2026 tarihinde saat 01.00 ile 04.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çakırören, Çimeli, Çukurkamiş, Gölkaya, Hacıhasan, Kiremitli, İsahacılı, Kırhasan, Terliksiz, Topraklı, Yemişli mahalleleri ile 5069, 5070, 5075, 5076, 5078, 5121, 5125, 5688, 5698, 5700, 5705, 5712, 5091, 5093, 5096 ve 5100 numaralı sokaklarda; ayrıca Güngör, Necati Kurmel, Fikret Gökçe ve Kazım Karabekir caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 13, 14, 15, 20, 21 Yeni, 23, 25, 75 ve 76 numaralı sokaklar ile Orman mevkiinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Saimbeyli

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aksaağaç Merkez, Aşağı Aksaağaç, Bağsekisi, Yukarı, Dolu Arası, Kapaklı Kuyu, Mazıburnu, Borkaşı, Hocabey, Karaçalılık, Karakuyu Merkez, Mursal, Sülmen, Kpnğz ve Merkez mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seyhan

13 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 13070, 13078, 13082, 13084, 13086, 13088, 13090, 13092, 13094, 13096, 13098, 13100, 13124 ve 13306 numaralı sokaklar ile Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 11.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4004 numaralı sokak ve Yolgeçen mevkiinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. Sokak, 46059, 46075, 46081, 46085, 46095 ve 46097 numaralı sokaklar ile Şehit Pilot Fehmi Alemdar Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Turhan Cemal Beriker Caddesi, Zeytin Sokak ve 94030 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde saat 01.00 ile 08.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 47001, 47007, 47009, 47011, 47013, 47015, 47017, 47019, 47021, 47025, 47026, 47027, 47029, 47049, 47056, 47059, 47073, 47075, 47087, 47089, 47091, 47093, 47095, 47097, 47098, 47099, 47105 ve 47115 numaralı sokaklar ile Toprak ve Turhan Cemal Beriker caddeleri ve ayrıca 46018, 46022, 46197 ve 46199 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 19006, 19011, 19014, 19020, 19021, 19022, 19023, 19024, 19025, 19026, 19030, 19032, 19033, 19035, 19036, 19037, 19038, 19039, 19040, 19041, 19042, 19043, 19044, 19045, 19046, 19048, 19049, 19050, 19051, 19052, 19053 ve 19054 numaralı sokaklar ile Eminağa, Manisalı Ali Bey, Nehiryolu ve Okulyolu caddeleri ile 18058, 18068, 18080 ve 18081 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 10.45 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 51229, 51231 ve 51233 numaralı sokaklar ile Barış Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 50005, 50006, 50008, 50009, 50010, 50011, 50021, 50050, 50051, 50052, 50054, 50059, 50065, 50066, 50067, 50068, 50069, 50070, 50092, 50093, 50094, 50099, 50103, 50104 ve 50105 numaralı sokaklar ile Barış ve Demetevler caddeleri; ayrıca 53040, 53042, 53048, 53050, 53054, 53056, 53064, 53070, 53072, 53074, 53086, 53088, 53090, 53092, 53094, 53096, 53098 ve 53100 numaralı sokaklar ile 52079, 52089, 52091, 52093, 52102, 52114 ve 52116 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mart 2026 tarihinde saat 10.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 50160, 50162, 50163, 50164, 50165, 50166, 50167, 50173, 50174, 50175, 50178, 50179, 50180, 50182 ve 50183 numaralı sokaklar ile Yeşilevler mevkii ve ayrıca 51102 ve 51227 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.