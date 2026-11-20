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Açlık Oyunları : Hasatta Gündoğumu, serinin hayranlarını yeniden Panem evrenine götürüyor. Suzanne Collins'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, Katniss Everdeen'in akıl hocası olarak tanınan Haymitch Abernathy'nin gençlik yıllarını ve 50. Açlık Oyunları'nda yaşadıklarını anlatıyor. Peki, Açlık Oyunları : Hasatta Gündoğumu nereden izlenir? (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) Açlık Oyunları : Hasatta Gündoğumu tek parça nereden, nasıl izlenir? Detaylar... İşte Açlık Oyunları : Hasatta Gündoğumu hakkında resmi olarak paylaşılan bilgiler ve merak edilen tüm detaylar.

AÇLIK OYUNLARI: HASATTA GÜNDOĞUMU FULL HD İZLE!

Açlık Oyunları : Hasatta Gündoğumu filmini Full HD ve tek parça izlemek isteyenler için yapımın Türkiye'deki dijital yayın tarihi henüz açıklanmadı. Film, 20 Kasım 2026 itibarıyla sinema salonlarında gösterime girdi. Bu nedenle yapımı çevrim içi izlemek isteyenlerin resmi dijital yayın duyurusunu beklemesi gerekiyor.

Filmin yüksek görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için sinema gösterimlerinin yanı sıra ilerleyen dönemde açıklanabilecek resmi dijital kiralama, satın alma ve abonelik seçeneklerinin takip edilmesi önem taşıyor.

AÇLIK OYUNLARI: HASATTA GÜNDOĞUMU TEK PARÇA NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Yeni Açlık Oyunları filmini tek parça izlemek isteyenler, öncelikle filmin hangi platformlarda yayınlanacağını araştırıyor. Ancak yapımın Türkiye'deki dijital yayın platformlarında ne zaman yer alacağına ilişkin doğrulanmış bir tarih bulunmuyor.

Filmi şu aşamada sinema salonlarında izlemek mümkün. Seans ve bilet bilgilerine Box Office Türkiye, Paribu Cineverse ve Biletinial gibi sinema platformları üzerinden ulaşılabiliyor. Dijital yayın tarihi açıklandığında filmin hangi platformda izlenebileceği de netleşecek.

AÇLIK OYUNLARI: HASATTA GÜNDOĞUMU İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu filminin internet üzerinden izlenebilmesi için öncelikle resmi dijital yayın haklarının bir platforma verilmesi gerekiyor. 20 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'de Netflix, Amazon Prime Video veya Disney+ gibi platformlarda yayınlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

AÇLIK OYUNLARI: HASATTA GÜNDOĞUMU KONUSU NEDİR?

Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu, ilk Açlık Oyunları filminin olaylarından 24 yıl öncesinde geçiyor. Hikâyenin merkezinde, ilerleyen yıllarda Katniss Everdeen ve Peeta Mellark'ın akıl hocası olacak Haymitch Abernathy bulunuyor.

Panem'in 12. Mıntıkası'nda yaşayan 16 yaşındaki Haymitch, 50. Açlık Oyunları için seçilerek arenaya gönderiliyor. İkinci Çeyrek Asır Oyunları olarak da bilinen bu organizasyonda, önceki oyunlardan farklı olarak her mıntıkadan iki yerine dört haraç seçiliyor. Böylece arenadaki yarışmacı sayısı iki katına çıkıyor.

Haymitch, ölümcül mücadele sırasında Maysilee Donner ile beklenmedik bir ittifak kuruyor. Capitol'ün baskıcı yönetimine karşı koymak isteyen diğer yarışmacılarla da yolları kesişen genç karakter, hayatta kalabilmek için zorlu kararlar almak zorunda kalıyor. Film, Haymitch'in arenadaki mücadelesini ve Panem'de ilerleyen yıllarda büyüyecek isyanın başlangıcına uzanan olayları işliyor.

AÇLIK OYUNLARI: HASATTA GÜNDOĞUMU OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Francis Lawrence'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda hem seriye yeni katılan isimler hem de önceki yapımlardan tanınan karakterlere hayat veren oyuncular bulunuyor.

Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Joseph Zada – Haymitch Abernathy

Ralph Fiennes – Başkan Coriolanus Snow

Jesse Plemons – Plutarch Heavensbee

Elle Fanning – Effie Trinket

Mckenna Grace – Maysilee Donner

Whitney Peak – Lenore Dove Baird

Maya Hawke – Wiress

Lili Taylor – Mags Flanagan

Glenn Close – Drusilla Sickle

Kieran Culkin – Caesar Flickerman

Kelvin Harrison Jr. – Beetee Latier

Ben Wang – Wyatt Callow

Billy Porter – Magno Stift

Iris Apatow – karakteri film kadrosunda yer alıyor.

Filmin senaryosu Billy Ray ve Michael Lesslie tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını Nina Jacobson ve Brad Simpson üstlenirken Suzanne Collins'in aynı adlı romanı filme kaynaklık ediyor.

AÇLIK OYUNLARI: HASATTA GÜNDOĞUMU FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu filminin uluslararası film kayıtlarında süresi 158 dakika olarak belirtiliyor. Yaklaşık 2 saat 38 dakika süren yapım, aksiyon, macera ve fantastik türlerinde izleyici karşısına çıkıyor.

AÇLIK OYUNLARI: HASATTA GÜNDOĞUMU NEREDE ÇEKİLDİ?

Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu filminin çekimleri Almanya ve İspanya'daki farklı noktalarda gerçekleştirildi. Almanya'da Berlin, Köln ve Duisburg; İspanya'da ise Asturias bölgesindeki Oviedo, Somiedo ve Teverga çekim yapılan yerler arasında bulunuyor.

Berlin'de Messe Berlin, Internationales Congress Centrum ve Olympiastadion gibi mekânlar da filmin çekimlerinde kullanıldı. Farklı şehir ve bölgelerde gerçekleştirilen çekimlerle Panem'in çeşitli mekânları sinemaya aktarıldı.

AÇLIK OYUNLARI: HASATTA GÜNDOĞUMU NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye'de vizyona girdi. Lionsgate tarafından hazırlanan film, dünya genelindeki sinema gösterimleriyle aynı dönemde Türkiye'deki izleyicilerle de buluştu.