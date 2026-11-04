ABD Başkanı kim oldu, yeni ABD başkanı kim oldu? ABD seçim sonuçları 2026

Ancak 3 Kasım'da yapılan seçim bir başkanlık seçimi değil, ara seçimdi. Bu seçimde ABD Başkanı belirlenmedi, ABD Kongresi'nin yeni yapısı için oy kullanıldı. Bu nedenle ABD Başkanı değişmedi. İşte ABD'de yapılan seçime, başkanlık koltuğuna ve ara seçimlerde son duruma dair merak edilenler.

ABD BAŞKANI KİM OLDU?

ABD'de yeni bir başkan seçilmedi. 3 Kasım 2026'da yapılan seçim, başkanın görev süresinin ortasında düzenlenen bir ara seçimdi. Bu nedenle ABD Başkanı yine Donald Trump. Trump, 20 Ocak 2025'te ikinci kez göreve başlamıştı ve görev süresi 20 Ocak 2029'da sona erecek.

YENİ ABD BAŞKANI KİM?

ABD'de yeni başkan, Kasım 2028'de yapılacak başkanlık seçimiyle belirlenecek. ABD'de başkanlık seçimleri 4 yılda bir yapılıyor. Seçimi kazanan aday, 20 Ocak 2029'da göreve başlayacak. ABD Anayasası'na göre bir kişi en fazla iki dönem başkan seçilebildiği için Donald Trump 2028 seçimlerinde aday olamayacak.

3 KASIM'DA ABD'DE HANGİ SEÇİM YAPILDI?

ABD'de 3 Kasım 2026'da ara seçim yapıldı. Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato'da ise 33'ü olağan, 2'si özel seçim olmak üzere 35 sandalye için oy kullanıldı. Pek çok eyalette vali seçimleri de gerçekleştirildi.

ABD ARA SEÇİM SONUÇLARI NE OLDU?

ABD'de oy sayımı devam ediyor. Basına yansıyan ilk resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da öne geçti. Bazı yayın organları Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu elde ettiğini yazarken, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolüne ilişkin kesin tablo, oy sayımının tamamlanmasıyla netlik kazanacak. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor.

ARA SEÇİMLER NEDEN ÖNEMLİ?

Ara seçimlerin sonuçları, başkanın görev süresinin geri kalanında karşısında bulacağı Kongre'nin yapısını belirliyor. Kongre'de çoğunluğun hangi partide olacağı, başkanın gündemindeki yasaları ne ölçüde hayata geçirebileceğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle ara seçimler, Donald Trump'ın görev süresinin son iki yılı açısından kritik önem taşıyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

ABD'de seçim sonuçları eyalet eyalet açıklanıyor. Yarışın çekişmeli geçtiği eyaletlerde ve posta yoluyla kullanılan oyların sayımının uzun sürdüğü yerlerde kesin sonuçların netleşmesi birkaç günü bulabiliyor. Kongre'nin yeni yapısı, sayımların tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

DONALD TRUMP KİMDİR?

Donald Trump, 14 Haziran 1946'da New York'ta doğdu. İş insanı ve televizyon programcısı olarak tanınan Trump, 2016 seçimlerini kazanarak 2017-2021 yılları arasında ABD'nin 45. Başkanı olarak görev yaptı. 2020 seçimlerini kaybeden Trump, 2024 seçimlerini kazanarak 20 Ocak 2025'te ABD'nin 47. Başkanı olarak yeniden göreve başladı.