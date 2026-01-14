A Spor CANLI izleme linki var mı (İstanbulspor - Trabzonspor)? A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın nereden izlenir?

Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Bu kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler; maçın başlama saatini, yayıncı kanalı ve şifresiz izleme imkanlarını araştırıyor. Mücadeleyi A Spor üzerinden canlı ve kesintisiz takip etmek mümkün mü? Karşılaşmanın tüm yayın detayları ve canlı izleme seçenekleri haberimizde.HD kesintisiz donmadan canlı yayın nereden izlenir?

İstanbulspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) grup aşamasında kozlarını paylaşıyor. Futbol tutkunları ise "Maç ne zaman?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olan bu dev randevu için donmadan izleme linkleri ve HD yayın bilgileri netleşti. Mücadeleye dair tüm canlı yayın ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

İSTANBULSPORTRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik randevu, 14 Ocak 2026 Çarşamba (bugün) günü saat 18:00'de başlayacak. Karşılaşma, kupanın resmi yayıncısı olan A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MÜCADELESİ A SPOR CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakayı şifresiz takip etmek isteyenler için A Spor, tüm dijital platformlarda ve uydu üzerinden izlenebilmektedir. Yayına hem televizyondan hem de internet üzerinden donmadan erişim sağlayabilirsiniz.

A Spor Türksat 4A Güncel Frekans Bilgileri

Eğer uydu alıcınızda kanal ekli değilse, manuel kurulum için aşağıdaki değerleri girmeniz yeterlidir:

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: H - Horizontal (Yatay)

FEC: 5/6

Yayın Tipi: HD / Şifresiz

Dijital Platform Kanal Numaraları

A Spor'u farklı platformlardan izlemek isterseniz kanal sıralaması şu şekildedir:

Platform,Kanal Numarası

Digiturk,88. Kanal

D-Smart,80. Kanal

Tivibu,81. Kanal

Turkcell TV+,72. Kanal

Kablo TV,142. ve 143. Kanal

Kurulum Nasıl Yapılır?

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın "Menü" tuşuna basın.

"Kurulum" veya "Kanal Arama" sekmesine gelin.

"Manuel Arama" veya "TP Ekle" seçeneğini seçin.

Yukarıdaki 12053 frekansını ve 27500 sembol değerini girin.

"Aramayı Başlat" diyerek kanalı listenize ekleyin.

A Spor kanalını A Spor resmi platformlarından canlı izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
