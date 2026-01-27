A.B.İ. 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

"ATV'nin bu sezona damga vuran dev bütçeli projesi A.B.İ., izleyiciyi ekran başına kilitleyen sahneleriyle yayın hayatına devam ediyor. Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Doğan', genç yıldız Afra Saraçoğlu'nun ise 'Çağla' rolüyle sergilediği performans, izleyiciden tam not aldı. İlk bölümün hemen ardından dizinin tutkunları, 'A.B.İ. gelecek hafta neler olacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen A.B.İ. 3. bölüm fragmanı izle videoları ve son gelişmelere dair tüm detaylar netleşiyor."

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?,

A.B.İ dizisi 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

A.B.İ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi yaşadığı saldırı, Hancıoğlu ailesini bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyu baskısının içine çeker. Melek, babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan bir isim hâline gelirken zaman daralır; Melek'in ifade vermesi, hem aile içindeki dengeleri hem de soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik bir eşiğe dönüşür. Doğan, kardeşini aklamak ve gerçeğe ulaşmak için iz sürerken, Sinan'ın çizdiği tablo, Doğan için adım adım takip edilmesi gereken bir şüphe hattına dönüşür. Çağla ise savcılık cephesinde baskıyı yönetmeye çalışırken, hem Melek'in ifade vermesini sağlamak hem de dosyanın Behram'ın lehine kapanmasını engellemek için riskli bir denge kurar. Hastanede Tahir'in durumu kritik seyrini korurken, aile içindeki gerilim giderek tırmanır. Melek'in izine yaklaşıldığı anda olaylar yeni bir boyut kazanır: Çağla, Sinan'ın aracında Tahir'in vasiyetine ulaşır ve Sinan'ın mirastan çıkarıldığını, her şeyin Doğan'a bırakıldığını öğrenir. Bu gerçek, zaten kırılgan olan dengeleri altüst eder; soruşturma sertleşir, Doğan ve ailesi aynı anda hem suçlama, hem sır hem de hesaplaşma kıskacına girer.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar. Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır. Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler. Behram'ın karanlık planları, Sinan'ın geçmişte yaptığı hatalar ve Çağla'nın vicdanıyla arasında kalan duruşu herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Doğan, Melek'i kurtarmak için sınırlarını zorlamaya kararlıyken cezaevinde hayatta kalmaya çalışan Melek'i ise çok daha büyük bir tehlike beklemektedir.