8 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Hava durumu kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre birçok bölgede yağışların kuvvetlenmesi ve bazı yerlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Valilik ve kaymakamlıkların hava koşullarına bağlı olarak gerekli duyuruları yapması öngörülüyor.

8 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalarda, hava koşullarının zaman zaman kuvvetleneceği ve yağışın türünün bölgeden bölgeye değişeceği belirtildi. Bununla birlikte, şu ana kadar hiçbir il veya ilçe için eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar duyurulmadı. Geçmiş yıllarda benzer meteorolojik şartlarda bazı bölgelerde okullar tatil edilmişti ancak bu yıl için henüz valilikler ve kaymakamlıklardan herhangi bir bildirim gelmedi.

Özellikle kuvvetli yağış ve kar uyarısı verilen bölgelerde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi riskler nedeniyle dikkatli olunması istenirken, eğitimle ilgili kararların hava olaylarının seyrine göre alınması bekleniyor. Yağışların bazı illerde pazartesi sabahına kadar etkisini sürdüreceğinin belirtilmesi nedeniyle okullarda tatil beklentisi oluştu.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Marmara'da kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda ve Erzurum ile Erzincan'ın güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebileceği aktarıldı. Van ve Hakkari çevrelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde devam edeceği açıklandı.

Batı Karadeniz'in batısında pazar günü öğle saatlerinden sonra fırtınanın etkisini artıracağı, 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgâr nedeniyle deniz ulaşımında aksamaların meydana gelebileceği duyuruldu. Antalya'nın bazı ilçelerinde gece 03.00'e kadar sürmesi beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım sorunlarına karşı uyarılar yapıldı.

HAKKARİ VE VAN OKULLAR TATİL Mİ 8 ARALIK PAZARTESİ?

Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı, yüksek kesimlerde ise yoğun kar beklendiği açıklandı. Bu bölgelerde yağışların pazartesi sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi. Meteorolojik uyarılar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olunması isteniyor.

Bu illerde hava koşullarının sertleşmesine rağmen eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik ve kaymakamlıkların hava durumunun seyri doğrultusunda ilerleyen saatlerde değerlendirme yapabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ 8 ARALIK?

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 7 Aralık Pazar günü için kent genelinde sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yayımladı. Açıklamada sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yağışların pazar günü etkili olacağı ve yer yer kuvvetleneceği duyuruldu.

Kentte yapılan meteorolojik uyarılara rağmen eğitim-öğretime ara verildiğine dair bir karar henüz bulunmuyor. İstanbul'da okulların tatil edilmesine ilişkin bir duyuru gelmezken, olası açıklamaların valilik tarafından yapılması bekleniyor.