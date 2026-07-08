8-9 Temmuz İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ömerli Mahallesi'nde Gündoğan ve Vicdan sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ömerli Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında Barbaros Mahallesi'nde 163., 164., 165., 166., 167., 169., 170., 171., 172., 173. ve 174. sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bağlar Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bağlar Mahallesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında Güneşli Mahallesi'nde 1367., 1369., 1370., 1371. ve Devekaldırımı sokaklarında, Mahmutbey Mahallesi'nde ise 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., 2619., Devekaldırımı ve Halkalı sokaklarında abone şube bağlantı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Şahintepe Mahallesi'nde 2211. Çıkmaz, 2212. Çıkmaz, Alaçam, Aslı, Aydınlar, Âşık Veysel, Bereket, Burak, Dağçimen, Eser, Görgülü, Gözde, Gümüş Konak, Keşif, Kumsal, Mahmur, Mevlana, Minik, Saydam, Çevik ve İnci sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve saatlerde Şahintepe Mahallesi'nde 2217., 2219., 2228., 2230. Çıkmaz, Aydın Çıkmazı, Âşık Veysel, Bahtiyar, Dilara, Emir, Eray, Eser, Esma, Gözde, Hekim, Kemer, Kızılağaç, Kışla, Laleli, Melisa, Mert, Sel, Türker, Yalçın, Özen, Öztürk, Şafak ve Şenol sokaklarında da kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve saatlerde Kayabaşı Mahallesi'nde Özgür Sokağı ile Şahintepe Mahallesi'nde Bal, Bağda, Bozok, Dalar, Dirhem, Hekim, Kartal, Koruluk, Kurban, Laleli, Martı, Rana, Turan, Türker, Uğur Mumcu, Yalçın, Yunus, Çankaya, Çardak, Özdeniz, Öztürk ve Şirin sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Adnan Kahveci Mahallesi Harbiye Sokağı'nda kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.05 arasında Adnan Kahveci Mahallesi'nde Gölboyu, Köroğlu ve Çalışlar sokakları ile Kavaklı Mahallesi'nde Bektaş ve Deniz Aktaş sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Sokağı'nda abone şube bağlantı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Büyükçekmece

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Celaliye Mahallesi'nde Akdeniz, Egeli, Finike, Kapadokya, Tunçaslan, Tuğra, Yalıkavak, Çamlıçeşme ve Şile sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Oruçreis Mahallesi'nde 599., 604., Gazi, Karadeniz sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Fatih Mahallesi Üneverdi Sokağı ile Pınar Mahallesi'nde 1279., 1283. ve 1284. sokaklarda kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Akçaburgaz Mahallesi'nde 1563., 1567., 1571., 1573., 3002., 3003., 3004., 3006., 3008., 3010., 3056., 3058., 3062., 3064., 3066., 3068., 3070., 319., Akçaburgaz, Alkop, Hadımköy Yolu ve Halil Fahri Orman sokakları ile Osmangazi Mahallesi'nde 2647. ve 3143. sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Örnek Mahallesi'nde 1369. ve 1375. sokaklarda abone şube bağlantı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında Bağlarçeşme Mahallesi Ondokuz Mayıs Sokağı, Fatih Mahallesi'nde 858., 859. ve Üneverdi sokakları, Pınar Mahallesi'nde 1260., 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1282., 1284., 1286., 1287., Ahmet Arif ve Ondokuz Mayıs sokakları ile Yeşilkent Mahallesi 1272. Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gençosman Mahallesi Davutpaşa 1. Sokak ile Merkez Mahallesi'nde Atasözü, Atatürk, Davutpaşa 1., Genç Osman, Mecit, Tınaztepe, Öz ve Şehit Er Mustafa Kemal Akça sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

8 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 18.00 arasında Yunus Emre Mahallesi'nde 1392/2., 1393/1., 1395., 1395/1., 1395/2., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1398/1., 1398/2., 1399., 1407., 1407/1., 1407/2., 1614. ve Şehit Murat Celep sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Yunus Emre Mahallesi'nde 1405., 1405/4., 1405/5., 1405/6., 1405/7., 1405/8., 563., 563/1., 563/2., 572., 573., 574. ve Yunus Emre sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Gazi Mahallesi'nde 1380., 1381., 1382., 1384/3., 1384/4., 1416. ve Kıbrıs sokakları ile Yunus Emre Mahallesi'nde 1383/1., 1384., 1384/1., 1384/2., 1385., 1386., 1386/1., 1387/1., 1387/2., 1388/1., 1389/1., 1390., 1392/5., Kıbrıs ve İsmetpaşa sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında İsmetpaşa Mahallesi'nde 100., 101., 102., 103., 104., 105., 88., 89., 90., 91., 95., 95/1., 97., 98. ve 99. sokaklarda abone şube bağlantı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında 50. Yıl Mahallesi'nde 2133., 2148., 2149., 2151., 2152., 2154., 2155., 2157., 2211., 2215., 2216., D, E, F ve Orhan Gazi sokaklarında abone şube bağlantı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.