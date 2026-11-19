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24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. Öğretmenler Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü okullarda eğitim öğretime ara verilmeyecek. Kamu kurumları ve özel sektörde de mesai olağan şekilde devam edecek. Okullarda Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli tören ve etkinlikler düzenlenecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okullar tatil mi, Öğretmenler Günü neden 24 Kasım'da kutlanıyor ve 2026'da hangi güne denk geliyor soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin tüm detaylar.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Hayır, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. Öğretmenler Günü, resmi tatil günlerini belirleyen 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında yer almıyor. Bu nedenle 24 Kasım'da kamu kurumları, okullar ve iş yerleri açık olacak.

24 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, 24 Kasım'da okullar tatil değil. Öğrenciler, kasım ara tatilinin ardından 23 Kasım Pazartesi günü okula dönecek. 24 Kasım Salı günü de dersler olağan şekilde yapılacak. Okullarda gün boyunca Öğretmenler Günü'ne özel tören ve etkinlikler düzenlenecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 2026'DA HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

24 Kasım Öğretmenler Günü, 2026 yılında Salı gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul etmesinin yıl dönümü olarak kutlanıyor. Harf devriminin ardından açılan Millet Mektepleri, yeni Türk alfabesinin halka öğretilmesinde önemli bir rol üstlenmişti. Atatürk'ün başöğretmenlik unvanını kabul ettiği gün, 1981 yılında alınan kararla Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

24 KASIM'DA OKULLARDA NELER YAPILIYOR?

Öğretmenler Günü'nde okullarda tören ve kutlama programları düzenleniyor. Öğrenciler öğretmenlerine çiçek, kart ve hediyeler vererek sevgi ve saygılarını gösteriyor. Okullarda şiir, kompozisyon ve müzik etkinlikleri yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da her yıl bu gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

2026 YILINDA KALAN RESMİ TATİLLER NELER?

2026 yılında kalan son resmi tatil, 1 Ocak 2027 Cuma günü kutlanacak Yılbaşı tatili olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü ise resmi tatil kapsamında yer almıyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Bize bilginin ışığını, sevginin sıcaklığını ve hayallerin gücünü öğreten tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeğiyle geleceğimizi aydınlatan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Bir harf öğretenin hakkı ödenmez. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.