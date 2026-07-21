200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2026? YKS 200 puanla tercih edilebilecek üniversite ve bölümler
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konular arasında "200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorusu yer alıyor. Tercih dönemine hazırlanan öğrenciler, puanlarına uygun ön lisans ve lisans programlarını araştırırken, 2026 TYT 200 puanla tercih edilebilecek üniversite ve bölümler de merak ediliyor. İşte puan aralıklarına göre tercih edilebilecek programlar ve tercih sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler.
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konuların başında 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? sorusu geliyor. Tercih sürecine hazırlanan binlerce öğrenci, puanlarına uygun ön lisans ve lisans programlarını inceleyerek tercih listesini oluşturmaya başladı. Özellikle 180, 200, 220, 230, 240, 250, 280 ve 300 puan aralığında bulunan adaylar, geçmiş yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak tercih yapacak. Peki, 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2026? YKS 200 puanla tercih edilebilecek üniversite ve bölümler Detaylar...
200 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?
2026 YKS sonuçlarına göre yaklaşık 200 puan bandında bulunan adaylar için özellikle ön lisans programları öne çıkıyor. Bu puan aralığında tercih yapılabilecek bölümler, üniversitelerin kontenjan durumuna, başarı sıralamalarına ve önceki yılların taban puanlarına göre değişiklik gösterebiliyor.
200 puan seviyesindeki adaylar, devlet üniversitelerindeki bazı meslek yüksekokulu programları ile vakıf üniversitelerinin burslu kontenjanlarını değerlendirebiliyor. Tercih sürecinde yalnızca puan değil, başarı sıralaması ve tercih kılavuzunda belirtilen özel koşulların da dikkate alınması gerekiyor.
200-220 PUAN ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLECEK 2 YILLIK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında devlet ve vakıf üniversitelerinde tercih edilebilecek ön lisans programları arasında şu bölümler yer alıyor:
Ağız ve Diş Sağlığı (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
Fizyoterapi (Devlet Meslek Yüksekokulları)
Bilgisayar Programcılığı
Adalet
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Çocuk Gelişimi
İç Mekan Tasarımı
Bu programlar, üniversitelere göre farklı taban puan ve başarı sıralamalarına sahip olabileceğinden tercih yapılırken güncel tercih kılavuzunun incelenmesi önem taşıyor.
2026 TYT 200 PUANLA TERCİH EDİLEBİLECEK ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER
2026 TYT puanıyla tercih yapılabilecek programlar yalnızca 200 puan seviyesindeki bölümlerle sınırlı değil. Puanın yükselmesine bağlı olarak adayların tercih edebileceği program sayısı da artıyor.
220-250 PUAN ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLECEK 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında hem ön lisans hem de bazı lisans programları tercih edilebiliyor.
2 yıllık bölümler:
Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 yıllık bölümler:
İlahiyat (Açıköğretim)
Açıköğretim İşletme
Açıköğretim İktisat
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
250-280 PUAN ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLECEK 4 YILLIK BÖLÜMLER
250-280 puan bandındaki adaylar ise bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans programlarını tercih edebiliyor.
Bu puan aralığında yer alan bölümler şunlar:
Hemşirelik (Vakıf üniversiteleri %50 burslu)
Sosyoloji (Devlet üniversiteleri)
Tarih (Devlet üniversiteleri)
İktisat
İşletme
Rekreasyon
Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıf üniversitelerinde)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
2026 YKS tercih döneminde adaylar tercihlerini Ösym'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Tercih listesine en fazla 24 program eklenebilecek. Sisteme girilen tercihlerin geçerli olabilmesi için onay işleminin tamamlanması gerekiyor.
Adayların tercihlerini oluştururken;
Geçmiş yıllara ait taban puanları,
Başarı sıralamalarını,
Kontenjan bilgilerini,
Tercih kılavuzunda yer alan özel koşul ve açıklamaları
dikkate alması gerekiyor.
Tercih süreci boyunca kullanılacak resmi bilgiler, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS tercih kılavuzu ve AİS sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bu nedenle adayların tercih işlemlerini yalnızca resmi kaynaklarda yer alan güncel bilgiler doğrultusunda tamamlaması önem taşıyor.