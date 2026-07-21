2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konuların başında 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim? sorusu geliyor. Tercih sürecine hazırlanan binlerce öğrenci, puanlarına uygun ön lisans ve lisans programlarını inceleyerek tercih listesini oluşturmaya başladı. Özellikle 180, 200, 220, 230, 240, 250, 280 ve 300 puan aralığında bulunan adaylar, geçmiş yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak tercih yapacak. Peki, 200 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2026? YKS 200 puanla tercih edilebilecek üniversite ve bölümler Detaylar...

200 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

2026 YKS sonuçlarına göre yaklaşık 200 puan bandında bulunan adaylar için özellikle ön lisans programları öne çıkıyor. Bu puan aralığında tercih yapılabilecek bölümler, üniversitelerin kontenjan durumuna, başarı sıralamalarına ve önceki yılların taban puanlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

200 puan seviyesindeki adaylar, devlet üniversitelerindeki bazı meslek yüksekokulu programları ile vakıf üniversitelerinin burslu kontenjanlarını değerlendirebiliyor. Tercih sürecinde yalnızca puan değil, başarı sıralaması ve tercih kılavuzunda belirtilen özel koşulların da dikkate alınması gerekiyor.

200-220 PUAN ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLECEK 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığında devlet ve vakıf üniversitelerinde tercih edilebilecek ön lisans programları arasında şu bölümler yer alıyor:

Ağız ve Diş Sağlığı (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

Fizyoterapi (Devlet Meslek Yüksekokulları)

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

İç Mekan Tasarımı

Bu programlar, üniversitelere göre farklı taban puan ve başarı sıralamalarına sahip olabileceğinden tercih yapılırken güncel tercih kılavuzunun incelenmesi önem taşıyor.

2026 TYT 200 PUANLA TERCİH EDİLEBİLECEK ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

2026 TYT puanıyla tercih yapılabilecek programlar yalnızca 200 puan seviyesindeki bölümlerle sınırlı değil. Puanın yükselmesine bağlı olarak adayların tercih edebileceği program sayısı da artıyor.

220-250 PUAN ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLECEK 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığında hem ön lisans hem de bazı lisans programları tercih edilebiliyor.

2 yıllık bölümler:

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

Ameliyathane Hizmetleri

Gıda Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 yıllık bölümler:

İlahiyat (Açıköğretim)

Açıköğretim İşletme

Açıköğretim İktisat

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

250-280 PUAN ARALIĞINDA TERCİH EDİLEBİLECEK 4 YILLIK BÖLÜMLER

250-280 puan bandındaki adaylar ise bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans programlarını tercih edebiliyor.

Bu puan aralığında yer alan bölümler şunlar:

Hemşirelik (Vakıf üniversiteleri %50 burslu)

Sosyoloji (Devlet üniversiteleri)

Tarih (Devlet üniversiteleri)

İktisat

İşletme

Rekreasyon

Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıf üniversitelerinde)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

2026 YKS tercih döneminde adaylar tercihlerini Ösym'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Tercih listesine en fazla 24 program eklenebilecek. Sisteme girilen tercihlerin geçerli olabilmesi için onay işleminin tamamlanması gerekiyor.

Adayların tercihlerini oluştururken;

Geçmiş yıllara ait taban puanları,

Başarı sıralamalarını,

Kontenjan bilgilerini,

Tercih kılavuzunda yer alan özel koşul ve açıklamaları

dikkate alması gerekiyor.

Tercih süreci boyunca kullanılacak resmi bilgiler, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS tercih kılavuzu ve AİS sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bu nedenle adayların tercih işlemlerini yalnızca resmi kaynaklarda yer alan güncel bilgiler doğrultusunda tamamlaması önem taşıyor.