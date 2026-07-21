Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Mönchengladbach’tan 350 bin Euro bonservis bedeliyle büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki genç futbolcu Can Armando Güner, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

AMEDSPOR'DAN HAMLE

Sarı-kırmızılı ekipte beklediği süreleri almakta zorlanan genç yetenek için Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor devrede. HT Spor’un haberine göre; Amedspor, genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray'ın kapısını çaldı.