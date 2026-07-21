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Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu
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Galatasaray'da forma şansı bulamayan genç futbolcu Can Armando Güner, Amedspor'a kiralık olarak transfer olabilir. Sarı-kırmızılı ekip, genç oyuncunun düzenli forma giyme garantisi verilmesi şartıyla teklife sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Borussia Mönchengladbach’tan 350 bin Euro bonservis bedeliyle büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki genç futbolcu Can Armando Güner, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

AMEDSPOR'DAN HAMLE

Sarı-kırmızılı ekipte beklediği süreleri almakta zorlanan genç yetenek için Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor devrede. HT Spor’un haberine göre; Amedspor, genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray'ın kapısını çaldı.

GARANTİ VERİLİRSE TEKLİF KABUL EDİLECEK

Galatasaray yönetiminin ise oyuncunun düzenli forma giyme garantisi verilmesi şartıyla bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un, genç futbolcu hakkındaki nihai kararını yeni sezon öncesi kamp performansını gördükten sonra yönetime bildirmesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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