Market çalışanı kadını raflara savurdu

Konya'daki bir zincir markette çalışan Medine Demir, bir erkek müşterinin fiziksel saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, saldırganın genç kadını sert bir şekilde market raflarına savurduğu görüldü.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Medine Demir, emniyete başvurarak saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com