Market çalışanı kadını raflara savurdu
Konya'da bir zincir markette çalışan Medine Demir, erkek bir müşterinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırgan müşterinin genç kadını sert raflara savurduğu görüldü. Darp raporu alan Demir, saldırgandan şikayetçi oldu.
Konya'daki bir zincir markette çalışan Medine Demir, bir erkek müşterinin fiziksel saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, saldırganın genç kadını sert bir şekilde market raflarına savurduğu görüldü.
GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Medine Demir, emniyete başvurarak saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haberler.com