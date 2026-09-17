13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA 2026: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Nafaka, genel af düzenlemesi nasıl olacak?

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Aşağıdaki metni verdiğin bilgilerle sınırlı tuttum. Güncel resmi açıklamalarda, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in paketin ikinci kısmının ekim ayında gündeme getirilmesini planladığı, düzenlemelerin 24-25 maddeden oluşmasının öngörüldüğü ve nafaka, boşanma, kira tespit ve tahliye davalarına ilişkin başlıkların gündemde olduğu belirtiliyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Nafaka, genel af düzenlemesi nasıl olacak? Detaylar haberimizde.

13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA

13. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler, infaz düzenlemesi, nafaka, boşanma davaları ve yargılama sürelerine ilişkin başlıklarla birlikte takip ediliyor. Henüz TBMM'ye sunulmuş ve yasalaşmış bir kanun teklifi bulunmadığı için paketin kesinleşmiş maddeleri ve kapsamı belli değil.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına göre yargı paketinin ikinci kısmının ekim ayında gündeme getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda düzenlemenin 24-25 maddeden oluşması öngörülüyor. Açıklamalarda özellikle boşanma davalarının hızlandırılması, nafakaya ilişkin yasal düzenleme, kira tespit ve tahliye davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması ile avukatların yaşadığı bazı sorunlara yönelik düzenlemeler öne çıkıyor.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

13. Yargı Paketi'nin kesin çıkış tarihi şu aşamada belli değil. Paketin yürürlüğe girebilmesi için kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması, ilgili komisyonda görüşülmesi, Genel Kurul'da kabul edilmesi ve ardından Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mevcut açıklamasında yargı paketinin ikinci kısmının ekim ayında gündeme getirilmesinin planlandığını belirtti. Dolayısıyla ekim ayı paketin Meclis gündemine gelmesi açısından belirtilen dönem olurken, kanunun hangi tarihte yasalaşacağı ve yürürlüğe gireceği konusunda kesin bir tarih açıklanmış değil.

Bu nedenle 13. Yargı Paketi'nin ne zaman çıkacağı konusunda resmi kanun teklifinin TBMM'ye sunulması ve Meclis'teki yasama sürecinin başlaması bekleniyor.

13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş madde listesi, resmi kanun teklifi henüz TBMM'ye sunulmadığı için bulunmuyor. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan başlıkların tamamının kesinleşmiş kanun maddesi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına göre 24-25 maddeden oluşması öngörülen düzenlemelerde farklı alanlara ilişkin hükümler yer alması planlanıyor. Açıklamalarda öne çıkan başlıklar şöyle:

Süresiz nafaka konusunda yeni yasal düzenleme

Boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması

Yargılama sürelerinin kısaltılması

Kira tespit davalarının daha kısa sürede tamamlanmasına yönelik hedefler

Tahliye davalarının hızlandırılması

Avukatların yaşadığı bazı sorunlara yönelik düzenlemeler

Avukatların silah ruhsatı ücretlerine ilişkin değişiklik

Yargı hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik düzenlemeler

Bakan Gürlek, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile nafakaya ilişkin düzenlemelerin de ekim ayında gündeme gelmesi planlanan başlıklar arasında olduğunu belirtti.

SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILACAK MI?

Yeni düzenlemeyle mevcut süresiz nafaka uygulamasının değiştirilmesi planlanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasına ilişkin verdiği kararın ardından yeni sistem üzerinde çalışma yapılması gündeme geldi.

İleri yaştaki kadınlar açısından ise nafaka süresinin sona ermesinin ardından ek süre talep edilebilmesi için belirli bir başvuru süresi getirilmesi planlanıyor. Buna göre nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkemeye başvurulması gerekecek.

Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilmesi de düzenlemede yer alması beklenen başlıklardan biri.

ESKİ NAFAKALAR HEMEN KESİLMEYECEK

Düzenlemenin yasalaşması halinde daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanan yoksulluk nafakalarının aynı anda kesilmemesi planlanıyor.

Aktarılan düzenlemeye göre mevcut nafaka alan kişilere bir yıl daha ödeme yapılması öngörülüyor. Böylece yeni sistem yürürlüğe girdiğinde mevcut nafaka kararlarının doğrudan ortadan kaldırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÖNEM

13. Yargı Paketi'nde boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik bir düzenleme de gündemde. Buna göre öncelikle çiftlerin boşanma davasının görülmesi ve ayrılık kararının verilmesi planlanıyor.

Boşanma sürecinin uzamasına neden olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konuların ise daha sonra ayrı davalarda ele alınması öngörülüyor. Böylece boşanma kararının bu konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle gecikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Gürlek de boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile nafakaya ilişkin yasal düzenlemelerin ekim ayında gündeme gelmesi planlanan düzenlemeler arasında olduğunu açıkladı.

13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

13. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı en çok araştırılan başlıklardan biri. Ancak resmi kanun teklifi henüz TBMM'ye sunulmadığı için infaz düzenlemesinin kapsamı konusunda kesinleşmiş bir madde listesi bulunmuyor.

Özellikle genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik konularında çeşitli iddialar gündeme geliyor. Fakat resmi teklif yayımlanmadan bu iddiaların kesinleşmiş düzenleme olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Mevcut açıklamalarda paketin ağırlıklı olarak nafaka, boşanma davaları, kira tespit ve tahliye davaları ile yargılama süreçlerine ilişkin düzenlemeler üzerinden gündeme geldiği görülüyor. İnfaz düzenlemesinin pakette yer alıp almayacağı ise kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla netleşecek.

Bu nedenle 13. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi olup olmadığı konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor. Paketin Meclis'e sunulmasının ardından teklif metnindeki maddeler üzerinden kapsamın netleşmesi bekleniyor.