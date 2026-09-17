Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti

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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine dönen Fred, Atletico Mineiro formasıyla performansını sürdürüyor. Brezilyalı futbolcu, Santos karşısındaki kritik rövanşta takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı.

2-0'IN RÖVANŞINDA GERİ DÖNDÜLER

Sudamericana çeyrek finalinde Santos'a deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kaybeden Atletico Mineiro, rövanşta rakibini 4-2 mağlup etti. Normal süre ve uzatmaların ardından eşitlik bozulmayınca turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirledi.

FRED'DEN 2 ASİST BİRDEN

Fred, Atletico Mineiro'nun geri dönüşünde öne çıkan isimlerden biri oldu. Brezilyalı orta saha, Bernard'ın henüz 17. saniyede kaydettiği golün asistini yaptı. Fred, 20. dakikada Reinier'in attığı golde de son pası veren isim olarak karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.

PENALTILARDA YARI FİNAL BİLETİNİ ALDILAR

Seri penaltı atışlarında Santos'a 3-1 üstünlük kuran Atletico Mineiro, Sudamericana'da adını yarı finale yazdırdı.

7 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Atletico Mineiro formasıyla şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada 537 dakika süre alan Fred, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Brezilyalı futbolcu böylece yeni takımında 4 gole doğrudan katkı sağladı.