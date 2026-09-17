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Hastaneye yatmamak için polise bıçak çekip direndi..

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Hastaneye yatmamak için polise bıçak çekip direndi..
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Bursa’da psikolojik rahatsızlığı olan ve mahkeme kararıyla hastaneye yatması gereken 28 yaşındaki genç adam, evinin önünde polis ekiplerini görünce eline bıçak alarak kendini eve kilitledi.

Bursa'da psikolojik rahatsızlığı olan ve mahkeme kararıyla hastaneye yatması gereken 28 yaşındaki genç adam, evinin önünde polis ekiplerini görünce eline bıçak alarak kendini eve kilitledi. 2 saat direnen genç, polis ekiplerinin itfaiye yardımıyla balkona çıkması sonucu teslim oldu. Elindeki bıçakla beraber karşısında polisi gören genç, ekiplere "Siz kimsiniz" diye sordu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 1. Akdeniz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahkeme kararıyla hastane yatması gereken E.G. (28), kapısının önünde polis ekiplerini görünce kapıyı kilitledi. Eline bıçak alarak ekiplere balkonda direnen E.G., yaklaşık 2 saat boyunca teslim olmadı. Müzakereci polisin de söylediklerini dikkate almayan E.G., bıçakla beraber direnmeye devam etti. Bunun üzerine olay yerine sepetli itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, itfaiye ekibi ile beraber evin balkonuna çıktı. Balkon kapısını açan E.G., elindeki bıçakla beraber gelen ekiplere, "Siz kimsiniz" diye sordu. Bir süre burada da direnen genç, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen E.G., hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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