Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı

Sivas’ın Divriği ilçesinde 7 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir şüpheli Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı. Kayıp bebeğin koruma altındaki iki kardeşinin, babalarının borçlu olduğu M.K.’nin Büşra’yı borca karşılık çadırdan götürdüğünü öne sürmesi üzerine soruşturmanın seyri değişti. Soruşturma kapsamında anne ve baba dahil 6 kişi tutuklanırken, arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı (27), 10 Eylül’de saat 22.00 sıralarında 11 aylık bebeği Büşra’nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma açtı.

ÖNCE "SATILDI" DEDİ, SONRA...

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadesinde çocuğunun para karşılığı satıldığını öne sürdü. İlerleyen süreçte ifadesini değiştiren Elif Balıkçı, kızının eşi Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Korktuğu için yalan beyanda bulunduğunu savunan anne Balıkçı, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı" diyerek eşinden şikayetçi oldu. Yürütülen işlemler doğrultusunda Elif Balıkçı, eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarı yapan kişi, veteriner M.Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen M.D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. Veteriner M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kayıp bebeğin 4 kardeşi 13 Eylül'de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi.

KARDEŞLERİN BEYANIYLA M.K. DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Sivas 4 Eylül Çocuk Evi’nde 16 Eylül'de sosyal çalışmacı eşliğinde dinlenen ailenin çocuklarından R.B. ve H.B., babalarının borçlu olduğu M.K. isimli şahsın borca karşılık çadıra girerek kardeşleri Büşra'yı alıp götürdüğünü ifade etti. Çocukların beyanı üzerine yeniden ifadesi alınan anne Elif Balıkçı, önceki ifadelerini eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle verdiğini öne sürdü. Elif Balıkçı savcılıktaki son beyanında, oğlunun Büşra'nın çadırdan götürülme olayını kendisine anlattığını ancak M.K.’nin Büşra'yı alıp götürdüğünü bizzat görmediğini, Yusuf'un M.'ye borcu olduğunu ve sürekli para istediğini bildiğini belirtti. Bu gelişmelerin ardından şüpheli M.K. Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.K., sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "Suçluyu kayırma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ailenin yaşadığı Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesinde Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları 10 Eylül'den bu yana aralıksız sürdürülüyor. Güvenlik güçleri, Göndüren köyü girişinden itibaren bölgeye sivil araç ve kişilerin giriş çıkışlarına izin vermiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı