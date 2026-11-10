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10 Kasım’da kurumlara bayrak asılır mı?

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10 Kasım’da kurumlara bayrak asılır mı?
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım'da, yurt genelinde anma programları düzenlenecek. Bu özel günde kamu kurumları başta olmak üzere çeşitli binalarda Türk bayrağının nasıl kullanılacağı da merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım'da kurumlara bayrak asılır mı, bayrak yarıya indirilir mi? Detaylar haberimizde.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım, ülke genelinde anma törenleriyle karşılanıyor. Bu anlamlı günde Atatürk'ü saygı ve minnetle anmak için düzenlenen programların yanı sıra kamu kurumları ve çeşitli kuruluşlardaki bayrak uygulamaları da merak ediliyor. Peki, 10 Kasım'da kurumlara Türk bayrağı asılır mı, bayrak yarıya indirilir mi? Detaylar...

10 KASIM'DA KURUMLARA BAYRAK ASILIR MI?

Evet. 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşlarında Türk bayrağı bulunmaya devam eder. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun 3. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarında Türk bayrağı sürekli çekili kalır. Türk Bayrağı Tüzüğü'nün 24. maddesinde ise 10 Kasım'da Türkiye'deki resmî ve millî binalarda bayrağın yarıya çekileceği hükme bağlanır.

Bu nedenle 10 Kasım'da kurumlara bayrak asılması yasak değildir. Uygulamanın temel kuralı, bayrağın anma günü dolayısıyla yarıya indirilmesidir.

10 KASIM'DA TÜRK BAYRAĞI YARIYA İNDİRİLİR Mİ?

Evet. Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım'da yas alameti olarak yarıya indirilir. Türk Bayrağı Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan bu uygulama, Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliklerinde gerçekleştirilir.

Türk Bayrağı Tüzüğü'ne göre bayrak, sürekli çekili olmadığı yerlerde önce direğin tepesine kadar çıkarılır, ardından yavaşça yarıya indirilir. Böylece 10 Kasım'daki resmî bayrak törenlerinde de belirlenen usule uygun hareket edilir.

10 KASIM'DA YARIYA İNDİRİLEN BAYRAK NE ZAMAN YUKARI ÇEKİLİR?

10 Kasım'da yarıya indirilen Türk bayrağı, gün batımında yeniden direğin tepesine çekilir. Bu uygulama, bayrağın yarıya indirilmesine ilişkin kurallar kapsamında gerçekleştirilir. Okullarda ve ilgili kurumlarda da bayrak törenleri bu esaslara göre düzenlenir.

10 KASIM'DA BAYRAĞIN YARIYA İNDİRİLMEDİĞİ YERLER VAR MI?

10 Kasım'daki bayrak uygulamasında bazı özel hükümler bulunuyor. Türk Bayrağı Tüzüğü'ne göre Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki bayrak hiçbir zaman yarıya indirilemez. Anıtkabir'deki bayrak ise yalnızca 10 Kasım'da yarıya indirilebilir.

Bu iki özel uygulama, bayrağın yarıya indirilmesine ilişkin genel kuraldan ayrılıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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