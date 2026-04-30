1 MAYIS KAPALI YOLLAR 2026 (TAM LİSTE) 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüs çalışacak mı? İstanbul, İzmir, Ankara...

1 Mayıs 2026 Cuma günü, İstanbul genelinde özellikle merkezi ve yoğun protesto alanlarında trafik düzenlemeleri ve yol kapatmaları uygulanmaktadır. İstanbul Valiliği ve ilgili trafik birimlerinin yaptığı planlamaya göre sabah saat 06.00 itibarıyla bazı ana arterler araç trafiğine kapatılmış, alternatif güzergâhlar ise sürücülere duyurulmuştur. Peki, 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüs çalışacak mı? Detaylar...

1 MAYIS KAPALI YOLLAR 2026 (TAM LİSTE)

Bu kapsamda özellikle Beyoğlu, Beşiktaş ve çevresinde yoğun güvenlik ve trafik tedbirleri alınmış, hem yaya hareketliliği hem de etkinlik alanlarının güvenliği ön planda tutulacak. Uygulamanın temel amacı şehir içi düzeni sağlamak ve olası yoğunlukları kontrollü şekilde yönetilecek.

KAPATILAN ANA BÖLGELER VE YOLLAR

1 Mayıs 2026 kapsamında İstanbul’da trafiğe kapatılan başlıca noktalar şu şekilde sıralanmaktadır:

Taksim Meydanı giriş ve çıkışları

Sıraselviler Caddesi

İstiklal Caddesi’ne çıkan ara sokaklar

Şişhane bağlantı yolları

Kabataş çevresi

Barbaros Bulvarı’nın bazı bölümleri

Bu bölgelerde gün boyunca araç trafiği kısıtlanmış, yalnızca güvenlik ve acil durum araçlarının geçişine kontrollü şekilde izin verilmiştir. Sürücülerin özellikle alternatif güzergâhları kullanmaları ve yoğunluk yaşanan saatlerde toplu taşıma tercih etmeleri önerilmektedir.

TRAFİK AKIŞINDA ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

İstanbul’da yaşanan bu tür özel günlerde trafik akışını rahatlatmak amacıyla ana arterlere alternatif yollar devreye alınmaktadır. Sürücüler için E-5, TEM bağlantı yolları ve çevre ring yolları önemli alternatifler arasında yer almaktadır.

Beyoğlu ve Beşiktaş hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle bu bölgelerden geçiş yapacak olan araçların erken saatlerde planlama yapması tavsiye edilmektedir.

1 MAYIS HANGİ YOLLAR KAPALI?

1 Mayıs 2026 günü İstanbul’da kapalı yollar yalnızca kara trafiğini değil, aynı zamanda bazı yaya ve toplu taşıma bağlantı noktalarını da etkilemiştir. Özellikle Taksim çevresi, Kabataş hattı ve Şişhane bağlantıları gün boyunca kontrollü erişime açık tutulacak.

MERKEZİ BÖLGELERDE KISITLAMALAR

İstanbul’un en yoğun noktalarında uygulanan trafik düzenlemeleri şu şekilde öne çıkmaktadır:

Taksim Meydanı ve çevresi tamamen araç trafiğine kapatılmıştır

Sıraselviler ve İstiklal Caddesi bağlantıları kontrollü hale getirilmiştir

Kabataş iskele çevresinde geçici trafik düzenlemeleri uygulanmıştır

Şişhane bölgesinde araç yönlendirmeleri yapılmıştır

Barbaros Bulvarı’nda kısmi şerit kapatmaları gerçekleştirilmiştir

İLÇE BAZLI TRAFİK DÜZENLEMELERİ

Beyoğlu ve Beşiktaş ilçeleri başta olmak üzere merkezi ilçelerde trafik akışı büyük ölçüde yönlendirme sistemi ile sağlanmıştır. Sürücüler için erken saatlerde yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda alternatif yollar devreye alınmıştır.

1 MAYIS’TA METRO, METROBÜS VE VAPUR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs 2026’da İstanbul’da toplu taşıma tamamen durdurulmamış, ancak bazı hatlarda kısıtlamalar uygulanacak.

METRO HATLARINDA DÜZENLEMELER

M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerinde Taksim ve Şişhane istasyonları geçici olarak kapatıldı.

Yoğunluk yaşanan bölgelerde sefer aralıkları düzenlenmiştir.

FÜNİKÜLER VE VAPUR HATLARI

Kabataş–Taksim Füniküler Hattı seferleri durdurulmuştur.

Kabataş ve Beşiktaş iskelelerinde vapur seferlerinde düzenlemeler yapılmıştır.

METROBÜS HATTI

Metrobüs hattı genel olarak hizmet vermeye devam etmiş, ancak yoğunluk durumuna göre bazı duraklarda geçici düzenlemeler uygulanmıştır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolcu yoğunluğu artabileceği için ek sefer planlamaları yapıldı.

1 MAYIS’TA OTOBÜSLER VE METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul genelinde toplu taşıma sistemleri 1 Mayıs 2026’da büyük ölçüde aktif kalacak.

ANKARA VE İZMİR’DE 1 MAYIS ULAŞIM DÜZENİ

1 Mayıs 2026 kapsamında yalnızca İstanbul değil, Türkiye’nin diğer büyük şehirlerinde de benzer trafik ve ulaşım düzenlemeleri hayata geçirildi.

ANKARA’DA TRAFİK KISITLAMALARI

Ankara’da özellikle Tandoğan (Anadolu) Meydanı çevresi başta olmak üzere bazı ana arterlerde trafik düzenlemeleri yapılmıştır. GMK Bulvarı ve Kazım Karabekir Caddesi üzerinde geçici kısıtlamalar uygulanarak bölgedeki yoğunluk kontrol altına alınmıştır.

İZMİR’DE KAPATILAN YOLLAR

İzmir’de 1 Mayıs kapsamında Gündoğdu Meydanı, Kordon hattı ve Cumhuriyet Meydanı çevresi araç trafiğine kapatılması ön görülüyor.