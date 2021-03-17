Gürcistan'daki Gori Devlet Üniversitesinde Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe sınıfı açıldı
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Gürcistan'daki Gori Devlet Üniversitesinde Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe sınıfı açıldı

17.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:15
Gürcistan'daki Gori Devlet Üniversitesinde Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe sınıfı açıldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Gürcistan'ın Gori kentindeki Gori Devlet Eğitim Üniversitesi bünyesinde Türkçe sınıfının açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Gürcistan'ın Gori kentindeki Gori Devlet Eğitim Üniversitesi bünyesinde Türkçe sınıfının açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Başkent Tiflis'ten 80 kilometre uzaklıkta Gori kentinde bulunan Gori Devlet Eğitim Üniversitesindeki Türkçe sınıfının açılış törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Rektör Giorgi Sosiaşvili ile YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Yüksel Kara, Gori belediyesi yetkilileri ve üniversite çalışanları katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Büyükelçi Yazgan, böylesi bir sınıfın açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen projenin gerçekleşmesinde görev alan tüm taraflara teşekkür etti.

Rektör Sosiaşvili'ye Türk-Gürcü ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için sağladığı destek dolayısıyla teşekkür eden Yazgan, "Biz, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirecek projeleri ve etkinlikleri gerçekleştirmek konusunda her zaman yanınızdayız." dedi.

Gori kentinde Türk dilini öğrenmek isteyen öğrencilerin sayısının gittikçe artığını belirten Rektörü Sosiaşvili, şimdiden onlarca gencin kayıt yaptırdığını ve yıldan yıla bu sayının artacağını söyledi.

Üniversitesinin Türkiye'den Kars, Rize ve Erzurum'un üniversiteleri ile yakın iş birliği yaptığını kaydeden Sosiaşvili, "Türkçe sınıfının burada açılması üniversitelerimiz arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek. Bu sınıfta sadece öğrencilerin değil, eğitim veren uzmanlarımızın da Türkçe öğrenmelerini arzu ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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