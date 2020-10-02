Günün Özeti

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02.10.2020 20:42 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:48

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSon 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığı son 24 saatte 67 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 262'ye yükseldiğini açıkladı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 67 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 262'ye yükseldiğini açıkladı.

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Pandemi döneminde Şehir Hastaneleri ilaç gibi geldi

Konya'da Ağustos ayı başında hizmet vermeye başlayan Şehir Hastanesi, pandemi sürecinin yoğun olarak yaşandığı son iki ayda adeta ilaç gibi geldi. Kentteki eski hastanelerin hepsinde pandemi hastalarının tedavileri yoğun olarak sürdürülürken, pandemi dışı hastaların tedavileri de Şehir Hastanesinde aksatılmadan devam etti. Hastanenin açılışı da 2 Ekim Cuma günü Konya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

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ABD Başkanı Trump ve eşi korona virüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaina Trump'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

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"Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan'ın sahada kazandığı başarılar sonrasında Ermenistan her zaman yaptığı gibi kara propagandaya başvurmuş ve Türkiye'ye ait savaş uçaklarının bu çatışmalarda kullanıldığına dair gerçek dışı iddialarda bulunmuştur. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye olduğu algısını oluşturarak destek bulma çabalarının bir ürünüdür" dedi.

(İHA)

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Günün Özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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