Güneydoğu'da Ki Halıcılar, Makine Halısının Tapusuna Talip

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Adayı Ahmet Kaplan, dünya makine halısının tapusunu Gaziantep'e getirmeye talip olduklarını belirterek, "Halının geleceğini birlikte dokumaya adayız" dedi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği'nin (GAHİB) seçimleri 11 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Seçim öncesi projelerini açıklayan Başkan Adayı Ahmet Kaplan, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kaplan, markalaşmanın artması, ortak karar alma kültürünün güçlenmesi, yurt dışında Halı Ticaret Merkezi kurulması, atıl kapasitenin önlenmesi ile eğitim ve AR-GE konularına ağırlık vererek, halıcılığı gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini bildirdi.

"Eğitim önceliğimiz olacak"

Gaziantep'in halı sektöründe dünyada zirveye çıktığını hatırlatan Ahmet Kaplan, göreve gelmeleri halinde eğitime büyük önem vereceklerini söyledi. Kaplan, "Üniversiteler ve Milli Eğitim'le ortak projeler düzenleyerek, sektörün ihtiyacı olan mavi ve beyaz yakalı kalifiye eleman yetiştireceğiz. Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde Makine Halıcılığı bölümünün açılması ve tasarımcı eğitim programlarının düzenlenmesini sağlayacağız. İstihdam odaklı mesleki eğitim programları düzenleyip, beyaz yakalı çalışanların kapasitesini ve kalitesini artıracak eğitimler ve mentorluk uygulamaları düzenleyeceğiz" dedi.

"Firmalar arası iletişimi güçlendireceğiz"

Sektörde ortak karar alma kültürünü geliştirerek, kararlara uyulmasının sağlanmasını ve firmalar arası iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Kaplan, bu amaçla tüm firmaları yılda en az bir defa ziyaret edeceklerini açıkladı. Başkan Adayı Kaplan, "Sektör içi kaynaşmayı sağlayacak sosyal faaliyeteler düzenleyeceğiz. Sektörün sorunlarını tüm firmalarımızın katılacağı toplantılarla belirleyecek ve yine çözüm önerilerini birlikte oluşturacağız. GSO, GTO ve Halıcılar Odası yönetimleriyle belirli aralıklarla bir araya gelerek sektör toplantıları düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yeni dünya markaları çıkaralım"

Projelerini anlatan Kaplan, "Sektörümüzde kurumsal kültürün güçlenmesi ve fason üretimin azalması markalaşmayı hızlandıracaktır. Bu amaçla firma sahiplerine kurumsallaşma ile ilgili bilinçlendirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlayacağız. Kendi markaları ve özgün tasarımları ile satış ağını oluşturmuş yeni markaları dünya halı sahnesine çıkartacağız. Özellikle son 4 yıldaki yükselen maliyetler, fiyat odaklı rekabet, yeni satış kanallarının oluşturulamaması kaynaklı düşük karlılık ve mevcut olan yüzde 20'lik atıl kapasite sektörümüzün önemli sorunları arasında yer alıyor. Eğer görev verilirse yılda 4 hedef pazar için, bu ülkelere halı ihracatı yapmak isteyen firmalarımıza ihtiyaç duyacağı tüm iletişim bilgilerini eksiksiz olarak anlatacağımız seminerler düzenleyeceğiz. Halı ihracat potansiyeli olan ülkelerde Türk Halı Ticaret Merkezleri açılmasını sağlayacağız. Bakanlıklarımızın verdiği destekleri araştırıp sektörümüze maksimum fayda sağlanmasına katkı sunacağız. Profesyonel olarak e-ticaretle müşteri bulma noktasında eğitim ve seminerler düzenleyeceğiz. Fason çalışmak ve çalıştırmak isteyen firmaların buluşacağı www.kapasitemizidolduralım.com partalını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sektörümüzü en iyi şekilde temsil edelim"

Sektörün gücünü ulusal ve uluslararası arenada arttırmak istediklerini söyleyen Kaplan, sektörü en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sektörün büyüklüğüne karşılık, ulusal ve uluslararası temsil ve yaptırım gücünü daha da artırmak istiyoruz. Bu sorunu, sektörümüzü tüm Bakanlıklar nezdinde daha aktif olarak temsil edecek güncel projeler düzenleyerek, teşvik, vergilendirme, DİİB, gümrükleme vb. konularında devamlı sektör adına masada olarak, ürünlerimizden gümrük vergisi alan ülkeler ile özellikle ilgilenecek ve bu ülkelere yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ve diğer bakanlıklar nezdindeki seyahatlere halı sektörü olarak katılarak çözmeyi planlıyoruz. Yine sorunlu müşterilerin bilinmemesi ve hala Gaziantep'ten ürün tedarik edebilmeleri, Birliğimiz ve sektör arasında yetersiz iletişimin bir sonucudur. Bu sorunla ilgili olarak, sorunlu alacaklar için arabuluculuk ve hukuk komisyonu kurarak, çözülemeyen sorunlu müşterileri sadece üyelerimizin görebileceği bir portalde yayınlayarak, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu bilgilerin olduğu aylık sirküler düzenleyerek, firmalarımızın İhracatçı Birliklerindeki tüm iletişim bilgilerini devamlı güncel tutup, doğru bilgi akışını gerçekleştirerek, Birliğimizden gelen e-mailleri sektör bazlı ayırarak çözüme gideceğiz" dedi.

"Tapuyu Gaziantep'e kazandıralım"

Dünya makine halıcılığının tapusunu Gaziantep'e kazandırmaya kararlı olduklarını vurgulayan Kaplan,"Sektörümüz, makine ve ham madde olarak yüzde 70 oranında dışa bağımlıdır. Sektörümüzün ihtiyacı olan laboratuvar da bölgemizde bulunmamaktadır. Halı ile ilgili tüm test ve analizlerin yapılacağı uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvarın üniversite ve kalkınma ajansı işbirliği ile kurulmasını sağlayacağız. Maliyetleri ve dışa bağımlılığı azaltmak için AR-GE merkezi kuracağız. TSE ile iş birliği yapıp makine halıcılığı standart ve kalifikasyon sistemini hayata geçireceğiz. Sektörün yan sanayisinin geliştirilmesi için; bu alanda faaliyet gösteren girişimcilerimizin kullanabileceği, Makine Halıcığı Kuluçka merkezini kuracağız" şeklinde konuştu.

"Lokomotif sektörüz"

Halının Gaziantep ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olduğuna dikkat çeken GAHİB Başkan Adayı Ahmet Kaplan, "Dünya makine halısının yaklaşık yüzde 30'u Gaziantep'te üretilmektedir. Sektörümüzde 40 bin kişiye istihdam imkanı sağlanırken, yan sektörlerimizden de yaklaşık 200 bin kişi geçimini sağlamaktadır. 2017 Yılında Gaziantep'ten 130 ülkeye 1,44 milyar Dolarlık halı ihracatı yapılmıştır. Gaziantep'ten yapılan ihracatın yüzde 22'si Birliğimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine 2017 yılında Türkiye'den yapılan toplam 157 milyar dolarlık ihracatın, 2,2 milyar dolarını (%1,4 ü) halıcılık sektörü, bunun ise 1,44 milyar dolarını sadece Gaziantep yapmıştır" diye konuştu.

Ahmet Kaplan kimdir

1976 yılında Kilis ili Elbeyli ilçesi Erikliyayla Köyü'nde doğan Ahmet Kaplan, ilk ve orta öğrenimini Gaziantep'de tamamlayarak, 1994 yılında Gaziantep Ömer Özmimar İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1994–1998 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde "İnşaat Mühendisliği" öğrenimini tamamladı. 1999 yılından bu yana aile şirketleri olan Yasin Kaplan halı bünyesinde farklı pozisyonlarda çalışmalarını devam etti. Son 8 yıldır ise gruptaki Festival Halı'nın yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 2010-2014 yıllarında GAİB Halı İhracatçıları Birliği'nde Başkan Yardımcılığı görevini başarı ile yerine getirdi. 2014- 2018 döneminde ise yoğun iş yükünden dolayı görev almayan Ahmet Kaplan, evli ve 5 çocuk babasıdır. - GAZİANTEP