Güneş doğduktan kaç dakika sonra namaz kılınır? Sabah namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir?

Sabah namazı hangi zamanlarda kılınır? sorusu sabah vakitlerinde vatandaşlarımızın sıkça sorduğu sorular arasında yer alır. Sabah namazını kaçıranlar ne zamana kadar kılabilir? Güneş doğduktan kaç dakika sonra namaz kılınır? Sabah namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir? Sabah namazı ne zaman kılınır? İmsak vakti nedir?

Sabah namazı hangi zamanlarda kılınır? sorusu sabah vakitlerinde vatandaşlarımızın sıkça sorduğu sorular arasında yer alır. Sabah namazını kaçıranlar ne zamana kadar kılabilir? Güneş doğduktan kaç dakika sonra namaz kılınır? Sabah namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Sabah namazı ne zamana kadar kılınabilir? Sabah namazı ne zaman kılınır? İmsak vakti nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜNEŞ DOĞDUKTAN KAÇ DAKİKA SONRA NAMAZ KILINIR?

Sabah namazının kılındığı zaman aralığı imsak vaktinin girişi ile güneşin doğuşu arasındadır. Hanefi ve Şafi mezhebine göre sabah namazını kılmanın en faziletli zamanı değişmektedir.

İmsak vaktinin girmesi ile sabah namazını kılma vakti başlamış olur. Fakat ezan tam imsak vaktinde değil namaz kılınacağına yakın okunur. Amaç, insanların sabah namazı vaktinin girdiğini bilmesi ve cemaatle namaz kılması için namaza davet edilmesidir. Bu nedenle imsak girer girmez sabah namazı kılınabilir. Yani sabah namazını kılmak için ezanın okunmasını beklemeye gerek yoktur.

SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam'ın şartlarından olan namaz 5 vakit olarak Müslümanlara farz kılınmıştır. Günün ilk namazı sabah namazı olup hangi zaman aralığında kılınabildiği çoğu zaman merak konusudur. Hanefi mezhebine göre sabah namazının biraz geç kılınması daha faziletlidir. Hanefi mezhebinde olanlar hava hafif aydınlanana dek sabah namazını erteliyor. Şafi mezhebinde olanlar ise sabah namazını hava karanlıkken kılmayı tercih ediyor. Onlara göre hava aydınlanmadan sabah namazını kılmak çok daha faziletlidir.

İmsak vaktinin girmesi ile sabah namazını kılma vakti başlamış olur. Fakat ezan tam imsak vaktinde değil namaz kılınacağına yakın okunur. Amaç, insanların sabah namazı vaktinin girdiğini bilmesi ve cemaatle namaz kılması için namaza davet edilmesidir. Bu nedenle imsak girer girmez sabah namazı kılınabilir. Yani sabah namazını kılmak için ezanın okunmasını beklemeye gerek yoktur.

Hanefi mezhebine göre namaz kılarken ve henüz namaz bitmeden güneş doğarsa o namaz bozulur. Bu namazı kerahet vakti çıktıktan sonra kaza etmek gerekir. Kerahet vakti, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra çıkmaktadır. Bazı vakitler birtakım ibadetler dinimizde yasaklanmıştır. Bunlardan biri de kerahet vaktidir. Kerahet vaktinde namaz kılmak mekruh kılınmıştır. Mekruh, yani yapılması haram olmayan ama doğru da olmayan davranışlar olarak kabul edilmiştir.

SABAH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Hanefi ve Şafi mezhebine göre namaz kılma aralığı değişen sabah namazı ezan okunduğu andan itibaren kılınmaktadır. Namaz kılmak için ilk vakit ise imsak vaktinin giriş ile başlar. Sabah namazının en son ne zaman kadar kılınabileceği konusunda Hanefi ve Şafi mezhebinde olanlar ayrılığa düşüyor. 2 sünnet ve 2 farz olarak toplamda 4 rekatlık bir namaz olup tan yerinin ağarmasından itibaren kılınmaya başlanıyor.

İkinci fecir de denilen tan yerinin ağarmasından güneşin doğuşuna kadar devam ediyor. Bakara suresinin 2/187. ayetinde Ramazan geceleri için "Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." denilmiştir. İmsak ile birlikte sabah namazı vakti girmektedir. Hanefiler isfar vaktinde yani geç kılmayı daha faziletli kabul etmişlerdir. Sabah namazı kılmak için güneşin doğuşuna kadar zaman vardır.

SABAH NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Sabah namazını vaktinde kılmak isteyen biri güneş doğmadan önce namazını kılmayı bitirmiş olmalıdır. İmsak vaktinin girmesi ile başlayan sabah namazı kılma zamanı güneşin doğuşuna kadar devam eder. Kalkmakta güçlük çekilen fakat sevabı büyük olan sabah namazı, ikindi namazı ile birlikte şahit namaz olarak bilinmektedir. İnanışa göre bu vakitlerde melekler namaz kılanları Allah'a müjdeler.

İlk önce 2 rekat sünneti sonra da 2 rekat farzı kılınan sabah namazı, kerahet vaktinin çıkmasının ardından öğle namazı vaktine kadar kaza edilebilmektedir. Öğlene dek hem farzı hem de sünneti kılınarak kaza edilir. Öğle vaktinden sonra kazaya bırakıldı ise sadece 2 rekat farzı kılınarak kaza edilmiş olur. Bu vakitten sonra sünnetin kaza edilmesi gerekmemektedir.

Sabah namazı vakti olan imsak vakti girdiğinde namaz kılınabilir. Sabah ezanının okunmasını beklemek ise daha makbuldür. Güneş doğana dek kılınabilen sabah namazı, güneş doğduktan sonra kerahet vakti çıkana dek kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti Kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir. Güneş doğduktan 40-50 dakika sonra, güneş tam tepede iken ve güneşin batmasına 40-50 dakika kala kaza edilmez ve bu vakitlerde hiçbir namaz kılınmaz.