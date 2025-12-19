Haberler

Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş

Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş
Zonguldak'ta parkta tartıştığı yeğeninin eşini bıçaklayarak öldüren Murat Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis yattığı ve 2012 yılında tahliye olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dereli gazetecilere, "Kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" dedi.

  • Murat Dereli, Zonguldak'ta İsmet İnönü Parkı'nda yeğeninin eşi Serkan Akdal'ı bıçaklayarak öldürdü.
  • Murat Dereli, 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası almış ve 2012'de tahliye olmuştu.
  • Murat Dereli, olayı '3 kişi saldırdı, kendimi savunmak için vurdum' şeklinde açıkladı.

Zonguldak'ta dün valilik binasının yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda kan donduran bir cinayet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Murat Dereli (44) ile yeğeninin eşi Serkan Akdal (44) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

YEĞENİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Murat Dereli cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"TARTIŞMA KÜFÜRLÜ KONUŞMADAN ÇIKTI" SAVUNMASI

Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli'yi, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alana yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Dereli'nin ifadesinde tartışmanın ortamda küfürlü konuşma ve aşağılama nedeniyle çıktığını söylediği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Murat Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi.

"YOKSA BEN ÖLECEKTİM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Dereli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Dereli, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" dedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHalit:

idam olsaydı ikincisi ikinci cinayet olmazdı

Haber Yorumlarıdeep horizon:

keşke sen gebereydin katil o.e.

