Gazze'nin Yıkımı 'Kanıt' Sergisiyle Anlatıldı

Zeytinburnu Kültür Sanat'ın yeni sezonu kapsamında, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini ve uluslararası hukukun çiğnendiği anları gözler önüne seren Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan, "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açılışta yaptığı konuşmada, Zeytinburnu Kültür Sanat'ın sadece bir bina değil, bir bellek ve sohbet halkası olduğunu belirtti.

Açıldığı günden bu yana Zeytinburnu Kültür Sanat'ta, 1349 seminer ve söyleşi, 514 sinema gösterimi, 1181 tiyatro gösterimi, 18 sempozyum, 117 sergi, 372 özel etkinlik, 672 konser düzenlendiğini ifade eden Arısoy, toplam 4 bin 106 farklı etkinliğe 1 milyon 234 bin 577 kişinin katıldığını söyledi.

Arısoy, "Resimden müziğe, yazarlıktan halk oyunlarına, hat sanatından ebruya, minyatüre, tezhibe her yıl ortalama 25 branşta açtığımız kültür sanat kurslarından 14 bin 313 kişi sertifika alarak mezun oldu. Sadece bu yıl 3 bin 502 kişi kurslarımıza başvurdu." dedi.

Yeni kültür sanat sezonunu sadece bir sergiyle değil, bir tanıklık çağrısıyla açtıklarını kaydeden Arısoy, şunları söyledi:

"Sezonun ilk etkinliği 'Kanıt' İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi, Anadolu Ajansı'nın kıymetli muhabirlerinin Gazze'de, yaşanan büyük yıkımı, sivil alanlara yönelik saldırıları, uluslararası hukukun açıkça ihlal edilişini belgeledikleri fotoğraflardan oluşuyor. Bu sergide yer alan her kare, sadece bir görüntü değil, bir insanın haykırışı, bir çocuğun çığlığı, bir annenin suskunluğu, bir okulun, bir hastanenin, bir ibadethanenin yıkıntısı içinde bile hala dimdik duran insanlık onurudur. Buradaki her fotoğraf bir belge, her belge bir delil, her delil bir gün mutlaka sorulacak hesabın şahitliğidir. Gazze'de yaşananlar karşısında suskunluk, tarafsızlık değil suç ortaklığıdır. 7 Ekim 2023, insanlık tarihi açısından milat sayılacak günlerden biridir. Tarih, bir terör devletine dönüştüğünü bir kere daha gösteren İsrail'i de, soykırıma, savaş suçlarına sessiz kalan, destekleyen ülkeleri, kurumları, kişileri, 'necip millet' Türk milletini ve tarihin doğru tarafında duran Türkiye Cumhuriyeti devletini de unutmayacak, hatırlayacaktır."

Arısoy, fotoğrafları çeken AA ekibine teşekkür ederek, "Bugün burada gördüğünüz, sadece bir sergi değil, geleceğin vicdanına bırakılmış bir dosyadır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ise yaptığı konuşmada, bugünün iki yılın ardından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikasının, devam eden zulmün sona ermesi, adaletin yerini bulması ve bir dönüm noktası olması açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir gün olduğunu belirtti.

AA'nın, Gazze'de anbean İsrail'in insanlık karşısında işlediği suçları, delilleriyle, kanıtlarıyla, zamanı, saati, dakikası ve yeri itibariyle canları pahasına 100'ü aşkın muhabiriyle kayıt altına alma misyonunu yürütmeye gayret ettiğini belirten Özhan, "Bütün dünyaya bunu duyurmak için özel çaba harcadık. Bizim için bu iki yıl çok zordu ama bir taraftan da bütün dünya kamuoyuna hakikati haykırdığımız, elimizden gelen her çabayı sarf ettiğimiz bir dönem oldu." dedi.

"Dünya medyasını yönlendiren 100 binin üzerinde içerik ürettik"

İsrail'in saldırıları sonucu bir çok AA muhabirinin yaralandığını, 3 muhabirin de şehit olduğunu vurgulayan Özhan, "Bizim arkadaşlarımız haberin peşinden koşarken düzenlenen hava saldırılarında hedef alınırken canları pahasına hakikati dünyaya haykırmak için her an sokaklardaydı. 3 arkadaşımız bu uğurda şehit oldu, 1 arkadaşımız 5 evladından 4'ünü kaybetti. Bu süreçte dünya medyasını yönlendiren 100 binin üzerinde içerik ürettik. Bu içerikler, soykırımın her anında bütün uluslararası medyada, manşetlerle, televizyonlarda kullanıldı. Sahadaki arkadaşlarımız zorlu koşullara rağmen bu insanlık dramını duyurmak için canla başla çalıştı." diye konuştu.

Bu fotoğraf sergisinin sadece bir görsel anlatım olmadığını, aynı zamanda bu soykırımın acı yüzünü, soykırımın tanıkları olan insanların derin izlerini taşıyan bir belge olduğunu ifade eden Özhan, bu serginin, soykırımın bizzat muhatabı olanların gözünden yaşananları anlattığını söyledi.

Yusuf Özhan, "Kanıt sergisindeki bu görseller Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde de dava dosyasında yer alan kanıtlar niteliğini taşımakta. İnsanlık adına, Gazze adına bu büyük sorumluluğu yerine getirmek için bugün olduğu gibi bundan sonra da Anadolu Ajansı olarak 7 kıtada, 100'ü aşkın ülkede habercilerimizle birlikte çaba harcamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Davetliler açılışın ardından İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım ve zulme dikkat çeken sergiyi gezdi.

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, sergiyi gezisi sırasında fotoğrafları anlattı.

"İnsanlık dışı vahşetin izleri, belgeleri ziyarete açık olacak"

Serginin açılışının ardından AA muhabirine açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, "Anadolu Ajansı muhabirlerinin, gazetecilerinin, fotoğraf sanatçılarının, fotoğraf muhabirlerinin çektiği iki yıl boyunca ateşkese kadar devam eden büyük insanlık suçuyla ilgili 'Kanıt' İnsanlığın Evrensel Yıkımı sergisini açtık. Elbette iki gün önce Cumhurbaşkanımızın desteğiyle varılan mutabakatı biliyoruz ama sonuçta bir insanlık suçu işlendi. Burada vicdanen nerede durduğumuzu belli ediyoruz. Bu sergi aralık ayının sonuna kadar burada büyük soykırım, katliamın, insanlık dışı vahşetin izleri, belgeleri ziyarete açık olacak. Bir kez daha Anadolu Ajansı'na, fotoğrafları çeken gazetecilere, muhabirlere teşekkür ediyoruz. İki gün önce Mısır'da varılan mutabakatın kalıcı hale gelmesi ve özgür, bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar bütün yüreğimiz, kalbimiz, duamız, Gazze'de, Filistin'de ve Kudüs'te olacak." dedi.

Açılışa, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can ve davetliler de katıldı.

İsrail'in uyguladığı soykırımın belgesi niteliğindeki fotoğraflardan oluşan sergi, 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.