Zelenskiy'den Kim'e Esir Takası Teklifi

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Kuzey Kore lideri Kim'e esir takası teklifi

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Rusya'da tutulan Ukrayna askerlerinin takasını organize etmesi halinde, yaralı olarak ele geçirdikleri Kuzey Koreli askerleri ülkelerine iade etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir almasının yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a esir takası teklifi geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde daha fazla Kuzey Kore askerinin esir alınacağından şüphe duymadığını belirten Zelensky, "Askerlerimizin başka Kuzey Kore askerlerini de ele geçirmesi an meselesi. Rus ordusunun Kuzey Kore'den gelen askeri yardıma muhtaç olduğuna dair dünyada hiçbir şüphe kalmamalı" ifadelerini kullandı. "Putin 3 yıl önce NATO'ya ültimatomlar vererek ve tarihi yeniden yazmaya çalışarak işe başladı ama şimdi Pyongyang'ın askeri desteği olmadan yapamıyor" diyen Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'da esir tutulan savaşçılarımızla takası organize etmesi halinde, Kim Jong Un'un askerlerini ona teslim etmeye hazır" dedi. Ülkelerine geri dönmek isteyen Kuzey Kore askerleri için başka seçeneklerin de mevcut olabileceğini belirten Zelensky, "Özellikle Kore'de bu savaşla ilgili gerçekleri yayarak barışı yakınlaştırma arzusunu dile getirenlere bu fırsat verilecektir" açıklamasında bulundu. Zelenskiy, esir alınan 2 Kuzey Koreli askerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ukrayna ordusu 2 Kuzey Koreli askeri esir almıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmalarda 2 Kuzey Kore askerinin yaralı olarak esir alındığını açıklamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi ise, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını ve Kuzey Koreli askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu. Kuzey Koreli esirlerden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini sandığı ifade edilmişti.