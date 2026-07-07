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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'da temaslarda bulundu

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Kanada, Estonya, Finlandiya ve Hollanda liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Hollanda ile savunma işbirliği anlaşması imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Zelenskiy, Ankara'da düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda Kanada Başbakanı Mark Carney, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile ayrı ayrı görüştü.

Ayrıca Zelenskiy ve Jetten, "Ukrayna ve Hollanda Arasında Savunma İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
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