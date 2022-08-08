Zehirlenmelerin yaşandığı köyde yeni vakalar çıktı; ekipler sudan yeniden numune aldı

BOLU merkeze bağlı Yuva köyünde, Kurban Bayramı'nda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanlarla aynı belirtileri gösteren kişi sayısının artması endişeye neden oldu. Zehirlenme şüphesiyle daha önce 2 genç entübe edilirken, Can Su A.(17) da kanlı ishal görüldü. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köydeki içme sularından yeniden numune aldı.

Yuva köyünde Kurban Bayramı'nda birçok kişi, kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Vaka sayılarının artmasıyla valilikten yapılan son açıklamaya göre 141 kişi hastanelere başvurdu. Hastaneye kaldırılan 1 kişi de yaşamını yitirdi. Valilik tarafından 14 gündür vaka sayıları açıklanmazken, köyde aynı belirtileri gösteren ve yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden kişilerin olması, mahallede tedirginliğe yol açtı. Köyde zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilen ve durumu kötüye gittiği için Ankara ve Bursa'da tedaviye alınan 15 ve 17 yaşlarındaki 2 genç ise entübe edildi.