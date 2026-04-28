'Zaman Yolculuğu' temalı Kum Heykel Festivali başlıyor

ANTALYA'nın önemli kültürel ve sanatsal etkinliklerinden 'Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali', 'Uzay Macerası' temasının yanına eklenen 'Zaman Yolculuğu' temasıyla 1 Mayıs itibarıyla açılıyor. Festival alanında, 15'e yakın yeni eserle birlikte, 10 bin ton nehir kumuyla yapılan 200 eser bulunuyor.

Kentin dünyaca ünlü Lara sahilinde yaklaşık 7 bin metrekare alanda, her yıl farklı temayla dünyanın birçok ülkesinden profesyonel kum heykel sanatçısı tarafından yapılan kumdan heykellerin sergilendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin 'Uzay Macerası' temasının yanına, bu yıl 'Zaman Yolculuğu' teması da eklendi. 10 bin ton nehir kumu kullanılarak 25 sanatçı tarafından yapılan 200 kum heykel, 1 Mayıs'tan itibaren yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmeye başlanacak.

BU YILA 15 YENİ ESER

Festival koordinatörü Cem Karaca, bu sene yaklaşık 7 bin metrekare alanda 'Uzay Macerası' temasına ek olarak yapılan heykellerle beraber 'Zaman Yolculuğu' temasını işlediklerini belirterek, "Zaman yolculuğu insanların her zaman dikkatini çeken, 'mümkün mü, değil mi' diye her zaman merakla araştırdığı bir konu. Ziyaretçilerimiz belki bu soruya biraz yanıt bulur diye düşündük. Bu yıl heykeltıraşlarımız 15'e yakın yeni heykel yaptı. Bu yeni eserler için 1500- 2 bin ton kum kullanıldı" dedi.

YAPAY ZEKA TASARIMI KUM HEYKEL

Yeni eserlerden birinin yapay zeka tasarımı olduğunu belirten Cem Karaca, "Yapay zeka hayatımızın her alanına girdi. Görüyoruz ki daha da önemli bir yer tutacak. Bu sene zaman yolculuğuyla ilgili yapay zekanın da bir tasarım yaparak, onu heykele çevirme fikri geldi. Çok değişik, farklı bir tasarım hazırladı. Heykeltıraşımız da mümkün mertebe tasarımın dışına çıkmamaya çalıştı. Ziyaretçilerimiz bu yıl onu da görecek" dedi.

ZAMANIN MİMARLARI

Eserlere ilişkin bilgi veren Karaca, şöyle konuştu:

"'Zamanın Mimarları' isimli eserimizde Einstein, Stephen Hawking'in yaptığı araştırmalardan esinlenerek geleceği gördükleri ve buna ilişkin mesaj verilen bir heykelimiz var. Zamanda yolculukta unutulmayan bu tür filmler var, Back to the Future, masallarda geçen ve çok sevilen bir karakter Küçük Prens, geçtiğimiz günlerde Ay'ın en uzak noktasına uçuş yapan Orion uzay kapsülü. NASA tarafından uzaya ilk gönderilen Ham isimli şempanze. Astronomide çok önemli bir isim olan Türk-İslam bilgini El Fergani eseri yapıldı. Burada amacımız ziyaretçilerimize uzayla ilgili bilgi verirken kendi değerlerimizden de örnekler sunabilmek. Star Wars'ın Puyo ve Ardito gibi sevilen karakterleri. İlk defa Wings of Sandland karakteri oluşturduk ve kanatları altında hatıra fotoğrafı çektirebilecekler. Vostok 1 kapsülünün yarım ölçekli heykelini yaptık. 1969'da Neil Armstrong'un, uzay aracıyla ve Ay'a ayak bastığı anı canlandıran heykeli var. 10 yıl önce yaptığımız Piramit ve Sfenks ve heykeli vardı. Bu heykel üzerinde bazı değişiklikler yaptık. Firavun ve mumya ekledik. Roketler bölümü var. Uzayla alakalı yapılan çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve önemli filmlerle ilgili eserler yapıldı ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 1 Mayıs'ta ziyaretçe açılıyoruz ve 09.00- 23.00 saatleri arasında ziyaretler yapılabilecek. Gece renkli, ışıklandırılmış hali izlenebilecek. Çocuklar için de özel atölyede minik kum heykel etkinleri ile kum heykel sanatıyla tanışma fırsatı oluşacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı