Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış

Güncelleme:
Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait emanet deposunda 12 silahın kaybolmasına ilişkin tutuklanan zabıt kâtibinin savcılık ifadesinde, "2023 yılının sonbaharında emanet memurluğundan 1 adet silahı gizlice aldım. Amacım bu silahla intihar etmekti ancak o gün buna cesaret edemedim" dediği öğrenildi.

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait 'Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde, 12 adet silahın kayıp olduğu tespit edildi. Silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede olup olmadığına ilişkin yazı gönderildi. İnceleme sonucu kayıp silahlardan üçünün yeniden kriminal sürece alındığı ortaya çıktı.

KAYIP 9 SİLAH BULUNAMADI

Silahlardan ikisinin, 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yapan U.E.'nin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen soruşturma sırasında başka bir şüphelinin evinden ele geçirildiği öğrenildi. Zabıt katibi U.E, sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Emanetten çıkarılan silahları sattığı tespit edilen U.E.'nin evinde arama yapıldı. Kayıp 9 silah ise evinde bulunamadı.

"İNTİHAR ETMEK İÇİN ALDIM, CESARET EDEMEDİM"

U.E. savcılık ifadesinde, " Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Ben şu anda istanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Nolu Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosunda Zabit Katibi olarak görev yapmaktayım. Tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2023 yılının Mart ayında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Zabit Katibi olarak görevlendirildim. Görev yaptığım süre içerisinde eşim ile olan sıkıntılarım nedeniyle zor bir dönemden geçmekteydim. Aynı zamanda yaklaşık 1.5 Milyon TL kadar borcum bulunmaktaydı. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan iş bölümü doğrultusuna Emanet İşlemleri Bürosu'nda görevlendirildim. 2023 yılının sonbahar aylarında emanet memurluğundan 1 adet silahı gizlice aldım. ilk aldığım silahın markasını ve seri numarasını hatırlamıyorum. Aldığım silah ile Tuzla ilçesinde bulunan ikametime geldim. Amacım bu silahla intihar etmekti. Ancak o gün buna cesaret edemedim. Silahı Tuzla ilçesindeki ikametimde bırakarak ertesi gün Adalar Adliyesi'ndeki görevime devam ettim. Günün sonunda intihar düsüncemin ağır basması nedeniyle emanetten bu kez başka bir silah aldım. Tuzla Aydınlı bölgesindeki ormanlık alana gittim. Ancak yine intihar etmeye cesaret edemedim. İlk silah hala uhdemde iken yeniden ikinci bir silahı almamdaki amaç eve uğramak istemememden kaynaklıdır. İlk aldığım silah ikametimde bulunduğundan eşimin olmadığı yerde intihar etmek istedim" dedi.

"AMACIM KİMSENİN HABERİ OLMADAN GERİ BIRAKMAKTI"

U.E. İfadesinin devamında, şunları söyledi: "Az önce ifade ettiğim gibi intihar etme cesaretini bulamadığımdan amacım iki adet silahı da alıp Adalar Adliyesindeki emanete kimsenin haberi olmadan geri bırakmaktı. 2 Ekim 2023 tarihinde sabah saatlerinde Adalar Adliyesi'ne gitmek amacıyla Kartal Sahiline gittiğimde devriye görevini yerine getiren polis memurları tarafından durduruldum. Yapılan aramada elimde poşet içerisinde iki adet silahın tespit edilmesi üzerine adli işlemlerin devamı için beni polis merkezi amirliğine götürdüler. Ruhsatsız silah bulundurduğum gerekçesiyle hakkımda kamu davası açıldı. Kaybolduğu iddia edilen diğer silahlarla ilgili herhangi bir bilgim yoktur.

"HERHANGİ BİR MADDİ MENFAT OLMAMIŞTIR"

Herhangi bir maddi menfaat teminim olmamıştır. Serkan K. ve Necmettin K. isimli şahısları tanımam. Emanette bulunması gereken silahın nasıl bu şahıslardan temin edildiği hususunda bilgi sahibi değilim. Ayrıca ifade etmek isterim ki, Adalar Adliyesinde görev yaptığım sürede silahları emanet dışına çıkarmam hususunda benim dışında kimsenin bilgisi yoktu. Ben tüm eylemi tek başıma gerçekleştirdim. Üzerime atılı suçlamayı kısmen kabul ederim. Bunun yanında kolluk görevlilerince el konulan cep telefonumda whatsapp uygulamasını yasa dışı bahis hususunda yazışmaların bulunması nedeniyle sildim. Temin edilemeyen silahların akıbeti ile ilgili herhangi bir yazışma içeriği bulunmamaktadır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

