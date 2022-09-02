Peruk takıp kılık değiştirmiş! İşte yakalanan HDP'li Semra Güzel'in son görüntüsü

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yanında sahte pasaport ve göçmen kaçakçısı kişiyle Edirne'ye giderken İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. Kılık değiştiren Güzel'in ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Semra Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.

SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE YAKALANDI

Milletvekili Semra Güzel, "evden hırsızlık" kaydı bulunan Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile yakalandı. Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı.

İşte kılık değiştiren Semra Güzel'in ilk görüntüleri: