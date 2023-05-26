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Yurt Dışı Temsilciliklerinde Kullanılan Oyların İlk Partisi Ankara'ya Getirildi

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oy Ankara'ya getirildi. Oylar, parti ve YSK temsilcilerinin gözetiminde muhafaza edilmek üzere ATO Congresium Fuar Merkezi'ne getirildi. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci Tur'u kapsamında yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Ankara'ya ulaştı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan resmi verilere göre, 28 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 uçakla saat 03.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen oylar, parti ve YSK temsilcilerinin gözetiminde TIR'lara yüklenerek Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından muhafaza edilmek üzere ATO Congresium Fuar Merkezi'ne getirildi. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınan oylar, 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.

Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yüksek Seçim Kurulu 28 Mayıs Seçimi Ankara Güncel Haberler

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