Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 29 ölü, 85 yaralı

Güncel Haberler

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 29 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi ise yaralandı. Trende yaklaşık 350 yolcu bulunurken kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

29 KİŞİ CAN VERDİ

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 29 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

Yunanistan'da tren kazasında 29 kişi hayatını kaybetti

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Atina'dan Selanik'e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaza yerinden fotoğraflar:

Yunanistan'da tren kazasında 29 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da tren kazasında 29 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da tren kazasında 29 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da tren kazasında 29 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Selanik Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title