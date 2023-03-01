Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 29 ölü, 85 yaralı Güncel Haberler Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 29 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi ise yaralandı. Trende yaklaşık 350 yolcu bulunurken kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. 29 KİŞİ CAN VERDİ Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 29 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Atina'dan Selanik'e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza yerinden fotoğraflar: Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Selanik Dünya Güncel Haberler

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