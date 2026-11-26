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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) geliştirilen yapay zeka destekli cihaz, cep telefonu kamerasıyla çekilen yüz fotoğrafını analiz ederek kişinin cilt özelliklerini ve kusurlarını belirliyor, kişiye özel cilt bakım programı oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) bünyesinde, cilt özelliklerinin yapay zeka teknolojisiyle analiz edilmesi ve kişiye özel bakım programı oluşturulması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tahir Günkara ve ekibince mobil uygulama ve özel bakım cihazıyla entegre çalışan yapay zeka destekli sistem geliştirildi.

Sistemde kullanıcı, öncelikle cep telefonuyla yüzünün fotoğrafını çekiyor. Mobil uygulamaya aktarılan fotoğraf, yapay zeka tarafından analiz edilip ciltteki kırışıklık, leke ve diğer kusurlar belirleniyor. Analiz sonucunda kişinin cilt özelliklerine göre kullanabileceği serumlar ve cihaz aracılığıyla uygulanabilecek bakım yöntemleri öneriliyor.

Kullanıcı, belirlenen bakım rutinini yaklaşık bir ay boyunca uygularken belirli aralıklarla yeniden fotoğraf çekerek cildindeki değişimi takip edebiliyor.

Yapay zeka, yeni görüntüleri önceki analizlerle karşılaştırarak bakım programını güncelliyor. Ciltteki değişime göre kullanılacak serumun veya uygulama sıklığının değiştirilmesini de önerebiliyor.

Cilt bakımında kapsamlı sistem

Prof. Dr. Günkara, AA muhabirine, projedeki çıkış amaçlarının kişiselleştirilmiş kozmetik uygulamalarını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Bu amaçla yapay zeka teknolojisinden yararlanmak istediklerini belirten Günkara, kişinin cilt özelliklerini analiz ederek ihtiyaçlarına uygun bakım programı oluşturan bir cihaz geliştirdiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Günkara, kozmetik ürünlerin kullanımında çeşitli sorunlar yaşandığına, kişilerin ciltlerine uygun olmayan ürünleri tercih edebildiğine dikkati çekerek, bu ürünleri gereğinden fazla ya da yetersiz miktarda kullanabildiklerini vurguladı.

Kozmetik cihazlarında ışık ve radyo frekansı gibi teknolojilerin uygun olmayan parametrelerle kullanılmasının istenmeyen cilt etkilerine yol açabileceğinin altını çizen Günkara, "Bu sorunların önüne geçmek için yapay zeka teknolojisini, kişiye özel kozmetik ürünleri ve farklı bakım teknolojilerini bir araya getiren kapsamlı bir sistem geliştirdik." dedi.

Kusurlara göre serum ve uygulama öneriyor

Prof. Dr. Günkara, cihazın telefon üzerinden kullanılan bir mobil uygulamayla çalıştığını, kişinin yüzünün fotoğrafını çekerek uygulamaya yüklediğini anlattı.

Yapay zekanın fotoğraf üzerinden ciltteki kusurları analiz ettiğini aktaran Günkara, "Örneğin kişinin cildinde belirli bölgelerde lekeler veya kırışıklıklar bulunabiliyor. Sistem, bu ihtiyaçlara uygun olarak cihazla birlikte geliştirdiğimiz serumları öneriyor." dedi.

Serumların içerisinde cilt bakımına yönelik ikincil metabolitlerin bulunduğuna işaret eden Günkara, bu bileşenlerin formülasyona bağlı olarak cildin nem dengesinin korunmasına, kırışıklık görünümünün azaltılmasına ve melanin üretiminin düzenlenmesine yönelik farklı işlevler üstlenebildiğinden bahsetti.

Prof. Dr. Günkara, yapay zekanın kişinin cilt özelliklerine göre serumların kullanım sıklığını da belirlediğini ifade ederek, "Örneğin bir serumu sabah ve akşam, diğerini ise üç günde bir kullanmanızı önerebiliyor. Bunun yanı sıra kuantum nokta teknolojisiyle elde ettiğimiz ışık uygulamalarından, radyo frekans veya kriyoterapi gibi yöntemlerden hangisinin bakım programında yer alacağına karar veriyor." diye konuştu.

Cihazın her kullanıcı için ayrı bir program oluşturduğunu dile getiren Günkara, kişilerin cilt özelliklerinin ve ihtiyaçlarının farklılık gösterdiğini, aynı serumun herkeste aynı sürede aynı sonucu veremeyebileceğini söyledi.

Günkara, projede YTÜ'deki ekibiyle birlikte çalıştıklarını, cihazda kullanılan kuantum noktalarının sentezini laboratuvarlarında gerçekleştirdiklerini, bu malzemelerin ışık uygulamalarında kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kuantum noktalarının ışık teknolojisindeki önemini aktaran Günkara, bu nanomalzemelerin boyutlarına ve bileşimlerine bağlı olarak farklı dalga boylarında ışık yayabildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Günkara, "Kuantum noktaları tercih etmemizin temel nedenlerinden biri, ışığın spektral özelliklerini kontrol edebilmemiz. Geleneksel ışık kaynaklarında daha geniş bir dalga boyu dağılımı görülebilirken kuantum noktaları sayesinde daha dar spektral dağılıma sahip, hedeflenen dalga boyuna daha yakın ve daha saf ışık elde edebiliyoruz. Böylece cilde gönderilen ışığın spektrumunu daha kontrollü şekilde belirlemeyi amaçlıyoruz." bilgisini verdi.

Kırmızı ışık uygulamalarının ciltteki biyolojik süreçler üzerindeki etkilerinin araştırıldığına dikkati çeken Günkara, belirli dalga boylarındaki ışığın hücresel mekanizmalar üzerinden fibroblast aktivitesi ve kolajen üretimiyle ilişkili süreçleri etkileyebildiğini vurguladı.

Mobil uygulama cihazın çalışma komutlarını iletiyor

Prof. Dr. Günkara, sistemin çalışma sürecinde kişinin öncelikle cep telefonuyla yüzünün fotoğrafını çektiğini, yapay zekanın analiz sonucunda uygulanacak serumu, cihazda kullanılacak ışığı ve diğer bakım yöntemlerini önerdiğini anlattı.

Yapay zekanın ciltte belirlediği ihtiyaçlara göre "antiaging serumlar" önerebildiğinin altını çizen Günkara, şöyle devam etti:

"Mobil uygulama, cihazın hangi ışığı ne kadar süreyle kullanacağını ve radyo frekans, ısıtma veya soğutma gibi uygulamaların hangi parametrelerle gerçekleştirileceğini belirliyor. Kullanıcı önce telefonuyla fotoğrafını çekiyor. Fotoğraf analiz edildikten sonra uygulama, kullanacağı serumu, cihazda uygulanacak ışığı ve bakım yöntemini öneriyor. Bu uygulama radyo frekans, kriyoterapi veya kırmızı ışık olabiliyor. Cihazın ilgili bölümü ısıtma ya da soğutma işlemi de gerçekleştirebilir. Yapay zeka uygulama programını oluşturuyor, mobil uygulama ise cihazın çalışma komutlarını iletiyor."

Günkara, kişinin cihazı cildine temas ettirmesiyle işlemin başladığını, mobil uygulamadan gönderilen komutlar doğrultusunda ışık, ısıtma veya soğutma uygulamalarının belirlenen süre boyunca gerçekleştirildiğini anlattı.

Uygulamanın ardından kişinin bakım rutinini sürdürdüğünü, belirli aralıklarla yeniden fotoğraf çekerek cildindeki değişimi takip ettiğini dile getiren Günkara, yapay zekanın yeni sonuçları önceki analizlerle karşılaştırarak serumun değiştirilmesini veya kullanım sıklığının yeniden düzenlenmesini önerebildiğini ifade etti.

Projeyi geliştirmeye devam ettiklerine işaret eden Günkara, YTÜ bünyesinde yürütülen çalışmalarda doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin de yer aldığını, projede yaklaşık 40 kişilik bir ekibin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA