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YTB Türkiye Bursları ile eğitim gören uluslararası öğrenciler Türkiye'deki ramazanı değerlendirdi

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursları ile eğitim gören uluslararası öğrenciler, Türkiye'de ramazanın çok coşkulu geçtiğini söyledi. Ankara'daki YTB binasında düzenlenen iftar programına YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. Uluslararası öğrenciler, Türkiye'deki ramazan atmosferine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursları ile eğitim gören uluslararası öğrenciler, Türkiye'de ramazanın çok coşkulu geçtiğini söyledi.

Ankara'daki YTB binasında düzenlenen iftar programına YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası öğrenciler, Türkiye'deki ramazan atmosferine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Bölümü'nde yüksek lisans yapan Özbekistanlı Bekzod Khamroev, ülkesindeki ramazanla Türkiye'deki arasında fark olmadığını belirterek, "Türkiye'yle ülkem arasındaki tek fark yemekler olabilir. Türkiye'de de evimizde gibi hissediyoruz." dedi.

Khamroev, Türkiye'de ramazanda iftar için sık sık ziyaretlerde bulunduğunu dile getirdi.

Polis Akademisinde uluslararası güvenlik üzerine yüksek lisans yapan Kırgızistanlı Adilet Akynali Uulu da Türkiye'deki ramazan atmosferini "en iyinin bile iyisi" diye nitelendirerek, "Bizim ezelden atalarımız bir olduğu için, mezarımız, pazarımız bir olduğu için, medeniyetler bir olduğu için bir farklılık göremiyorum." dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Kazakistanlı Sandugash Kels de Türkiye'de ülkesinden farklı şekilde ramazan pidesi ve ramazan davulcularının olduğunu, davulcuların sahurda ramazana renk kattığını ifade etti.

Kazakistan'da iftar için "auız aşar", sahur için "seresi" kelimeleri kullanılıyor

Kazakistan'da ramazanda yakınları ve arkadaşlarıyla kalabalık iftarlar yaptığını söyleyen Kels, ülkesinde iftar için "auız aşar", sahur için "seresi" kelimelerinin kullanıldığını dile getirdi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Türkmenistanlı Aybölek Magtymkulyyeva, Türkiye'de eğitim görmekten gurur duyduğunu, ramazanı arkadaşlarıyla geçirmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü'nde yüksek lisans yapan Azerbaycanlı Tavat Asadova da Türkiye'de ramazanın maneviyatının çok iyi yaşandığını belirterek, düzenlenen iftar programı sayesinde ramazan atmosferini daha yakından tanıma imkanı bulduklarını anlattı.

Asadova, iftar sofralarında insanların bir araya gelmesinin çok özel olduğunu kaydederek, "Azerbaycan ile Türkiye kardeş ülke. Kültürlerimiz neredeyse aynı fakat Türkiye'de ramazan ayının daha coşkulu geçmesi, beni daha çok mutlu etti." diye konuştu.

İftarın ardından davetliler, ülkelerin tanıtımı amacıyla kurulan stantları gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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