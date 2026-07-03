Haberler

İlmek ilmek dokunan Yağcıbedir halıları kişinin vefatının ardından camiye seriliyor

İlmek ilmek dokunan Yağcıbedir halıları kişinin vefatının ardından camiye seriliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Yörüklerin dokuduğu coğrafi işaretli Yağcıbedir halıları, dokuyan kişinin vefatının ardından tabutun üzerine konulup camiye bağışlanıyor. Asırlık gelenek, Eğridere Mahallesi'ndeki İşinibilir Camisi'nde yaşatılıyor.

Orta Asya'dan Balıkesir'in Sındırgı ilçesine göç eden Yörüklerin dokuduğu el emeği göz nuru coğrafi işaretli Yağcıbedir halıları, dokuyan kişinin vefatının ardından camiye seriliyor.

İlçeye bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde dokuma tekniği nesilden nesile geçen Yağcıbedir halısı, adeta sanat eseri niteliğini taşıyor.

Yüzde 100 koyun yününden yapılan ve doğallığıyla ön plana çıkan halılar, 1 santimetrekaresinde barındırdığı 35 ilmekle uzun yıllar sağlamlığını koruyabiliyor.

Her deseninde barındırdığı hikayesiyle Yörüklerin örf ve adetlerini yansıtan halılar, Eğridere Mahallesi'nde vefat eden kişilerin tabutlarının üzerine atılıyor.

Kişinin dokuduğu halılar, vefatın ardından İşinibilir Camisi'ne hediye ediliyor. Camiye gelen vatandaşlar, el emeği göz nuru Yağcıbedir halılarının üzerinde namazlarını eda ediyor.

"Caminin aslında halı ihtiyacı ölüm olayıyla birlikte karşılanmış oluyor"

Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, asırlık Yağcıbedir halılarının mahallelerde aşkla, ilgiyle üretilmeye devam ettiğini söyledi.

Halı dokuyan kişilerin halılardan birini "kefen parası" niyetiyle sakladığını belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Onu sandığa koyuyor. Kişi vefat ettiğinde bunu alıp cenazenin, tabutun üzerine koyuyorlar ve o tabutun üzerinde konulan halı sonrasında camiye hediye ediliyor. Her cenazeden sonra bir halı buraya konularak bütün caminin aslında halı ihtiyacı ölüm olayıyla birlikte karşılanmış oluyor. Bu kültür yıllardan beri devam ediyor. Tabii önceden bütün hemen hemen Yörük beldelerinde bu kültür varken bugün sadece Eğridere İşinibilir Camisi'nde kaldı."

Yavaş, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Yağcıbedir halısına daha fazla değer verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Asırlardır süren bir gelenek"

Eğridere Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocagül de dedelerinden gelen geleneği sürdürdüklerini dile getirdi.

Halı dokuyan kişi sayısının eskiye nazaran azaldığını vurgulayan Kocagül, "Halılarımızı hem çocuklarımızın çeyizi için hem de bir yakınımız vefat edince onun 'kefen parası olsun' diye tabutun üzerine koyarız. Mezara gömüldükten sonra o halı camiye hayır olarak bağışlanır. Bu, asırlardır süren bir gelenektir." diye konuştu.

Küçük yaşlardan itibaren halı dokuyan 65 yaşındaki Mahan Taşın da halılardaki motifleri ezberlediğini ifade etti.

Motiflerin anlamlarını anlatan Taşın, "Kendimi bildim bileli halı dokurum. Yılda 6-7 halı dokurum ama eskisi kadar yapamıyorum. Çok fazla maddi değeri kalmadığından da pek dokumak istemiyoruz. Camimize de hayır olsun diye halı veriyoruz. Bu da güzel bir şey." dedi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı

Milyonları etkileyen ödemeler arttı! Hepsi sil baştan değişti
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara zammıyla ilgili yeni karar
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik