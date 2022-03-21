YÖK Başkanı Özvar: Tıp fakültelerinde kontenjanlar yeterli, artırma gündemimiz yok

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tıp fakültelerinde eğitimi hızlandırma gündemlerinin olmadığını belirterek, "Eğitim hızlandırılması kaliteyi düşürebilir. Tıp eğitiminde biz kaliteden ödün vermeyiz. YÖK olarak sağlık alanındaki kalite birinci önceliğimiz. Tıp kontenjanlarımızın gerçekten yeterli düzeyde olduğunu ifade edebilirim. Şu anda kontenjanları artırmak gibi bir gündemimiz, müzakeremiz yok" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin Ukrayna'dan gelen öğrencilere ilişkin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Özvar, YÖK'ten resmi açıklama gelmediği sürece öğrencilerin her türlü spekülasyona kulaklarını kapatmaları gerektiğini söyledi. Birkaç gün içinde Ukrayna'dan gelen öğrencilerin hangi üniversitelere, nasıl başvuracaklarını ilan edeceklerini belirten Özvar, "Yurt dışından yatay geçişle alakalı bütün hükümler bellidir. Herhangi bir yönetmelik maddesini ortadan kaldırmak ya da uygulamamak söz konusu değil. Yönetmelik neyse onlar uygulanacak. YKS'ye girmemiş, puanı olmayan, yurt dışında okuyan öğrencilerimiz var. Bunlar için de biz yükseköğretim alanında ihmal etmedik. Onlar Ukrayna'da herhangi bir üniversitede okuyorlarsa onlara da özel öğrencilik statüsü tanıyoruz. Özel öğrenci statüsünde derslere girebilecekler. Derslerin şartlarını tamamlayan öğrencilere de resmi evrak verilecek. Sınava girmemiş öğrenciler bunu kendi üniversitelerinde değerlendirebilirler" diye konuştu.

Devlet üniversitelerinde 50/d statüsünde doktora yapan araştırma görevlileri hakkında çalışmaları olduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar, "Bu arkadaşlarımızın doktoraları bittiğinde araştırma görevliliği de bitiyor. Burada 50/d statüsünde araştırma görevlisi genç arkadaşlarımızın doktoralarını tamamladıktan sonra üniversitelerde bir müddet daha yer bulmalarını sağlayacak, sıkıntılarına bir nebze çare olacak bir düzenleme yaptığımızı, bir müddettir mevzuat çalışması yaptığımızı ifade edebilirim ama içeriğin ne olacağı konusu düzenleme yaptıktan sonra sizlerle paylaşılacak. Bu konuyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ilgilenmemizi istedi. Bu konuda çalışma yürütüyoruz. Beklentileri fazla yükseltmeden, bir gayret içerisindeyiz" diye konuştu.