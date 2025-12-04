YÖK Başkanı Özvar: Dünya sıralamasında 6 üniversitemiz ilk 500'e, 11 üniversitemiz ilk 1000'e girme başarısı göstermiştir

ARAŞTIRMA Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Quacquarelli Symonds (QS) 2026 dünya sıralamasında 6 üniversitemiz ilk 500'e, 11 üniversitemiz ilk 1000'e girme başarısı göstermiştir. 9 üniversitemiz sıralamada yükselirken, 2 üniversitemiz yerini korumuştur. Hiçbir üniversitemizin gerileme göstermemiş olması memnuniyet vericidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 285'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi ise 298'inci sırada yer alarak ilk 300'e girmeyi başarmıştır. Vakıf üniversitelerimizden Koç Üniversitesi 322'nci sırada, Boğaziçi Üniversitesi 371'inci sırada, Sabancı 404 ve Bilkent 415'inci sırada yer alarak ilk 500'e girmeyi başarmışlardır" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ndeki Tarihi Hamam'da düzenlendi. Toplantıya YÖK Başkanı Özvar'ın yanı sıra YÖK Başkan Vekili Naci Gündoğan ve ev sahibi Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve 23 araştırma üniversitesi ile aday izleme programındaki 6 üniversitenin rektör ve akademisyenleri katıldı.

'QS 2026 DÜNYA SIRALAMASINDA 6 ÜNİVERSİTEMİZ İLK 500'E GİRME BAŞARISI GÖSTERMİŞTİR'

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Araştırma üniversitelerimizin son birkaç yıldan beri ortaya koyduğu performans, çok canlı bir şekilde, hakikaten ortada görünüyor. İki seneden, hatta üç seneden bu yana çok sevindirici bir performans artışı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gösterdiği parametrenin hemen hemen her birinde Araştırma Üniversitesi liginde yer alan ve hatta aday araştırma üniversitelerimiz dahil olmak üzere çok ciddi bir iyileşme söz konusu. Malumunuz olduğu üzere, Quacquarelli Symonds (QS) 2026 dünya sıralamasında 6 üniversitemiz ilk 500'e, 11 üniversitemiz ilk bine girme başarısı göstermiştir. 9 üniversitemiz sıralamada yükselirken, 2 üniversitemiz yerini korumuştur. Hiçbir üniversitemizin gerileme göstermemiş olması memnuniyet vericidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 285'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi ise 298'inci sırada yer alarak ilk 300'e girmeyi başarmıştır. Vakıf üniversitelerimizden Koç Üniversitesi 322'nci sırada, Boğaziçi Üniversitesi 371'inci sırada, Sabancı 404 ve Bilkent 415'inci sırada yer alarak ilk 500'e girmeyi başarmışlardır. Kurumumuzun 2024-2028 stratejik vizyonu doğrultusunda, özellikle araştırma üniversitelerimize odaklanarak 5 yıl içinde en az iki üniversitemizin ilk 100, on üniversitemizin ise ilk 500 arasına girmesini hedeflemekteyiz ki, bu konuda üniversitelerimizle beraber çok ciddi çalışmalar içerisinde olacağız. 12. Kalkınma Planı'nda ve Yükseköğretim Kurulu'nun 2024-2028 stratejik belgesinde de yer alan bu hedeflere hep birlikte ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Esas itibarıyla aslında bizim bu sıralamalarla varmaya çalıştığımız şey, üniversitelerimizin kalitesinin küresel ölçekte daha da yukarıya çıkarmaktır" dedi.

'GAZİ ÜNİVERSİTEMİZ KAZAK ÜNİVERSİTESİYLE BİRLİKTE EĞİTİM FAKÜLTESİ FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK'

Başkan Özvar, "Uluslararası olma yönünde önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik ve Hacettepe Üniversitelerinin katkılarıyla hayata geçen Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, ilk yılını başarıyla tamamlamış olup, ikinci yıl itibarıyla bu sene öğrenci almaya başlamıştır. Bu, her iki ülkenin müşterek ürettiği bir model olduğunu da bilhassa vurgulamak isterim. Bu yıl da bir diğer uluslararası nitelikteki üniversiteyi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açtığımız bir diğer üniversiteyi sizlerle paylaşmak isterim. Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi adını taşıyan bu üniversitede yine İstanbul Teknik, Ortadoğu, Hacettepe ve Ege Üniversitelerimizle program açacaktır. Önümüzdeki dönemde başka ortak üniversitelerin kurulması dahil olmak üzere, üniversitelerimizin yurt dışında akademik birimler açmasına yönelik politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Bu arada eğitim-öğretime başlayacak olan Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan'daki eğitim biriminden ve şubesinden de söz etmek isterim. Gazi Üniversitemiz Çimkent'te bir Kazak üniversitesiyle birlikte eğitim fakültesinin faaliyetlerine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜRK DÜNYASIYLA OLAN YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İŞBİRLİKLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ'

Erol Özvar, "Biz Türk Yükseköğretim Kurulu ve kurumları olarak başta Türk dünyasıyla olan yükseköğretim alanındaki işbirliklerimizi fevkalade önemsiyoruz ve üniversitelerimizin başta çift diploma, ortak diploma programları olmak üzere gerek eğitim alanında, gerekse araştırma, ortak araştırma grupları inşa etme ve ortak bilimsel çalışmalar yapma noktasında daha fazla gayret göstermesini bekliyoruz. Araştırma üniversitelerimiz içerisinde yine bu çerçevede çift diploma, ikili diploma veya ortak diploma programları yurt dışında açmak arzu eden hocalarımız, üniversitelerimiz varsa, onlara da bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. 2024-2025 döneminde araştırma üniversitelerinden Ek 46'dan faydalanan araştırma sayısı 91'i Türk vatandaşı, 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 105 kişidir. Bütün üniversitelerimizi Ek 46 ve Ek 34 konusunda daha aktif, daha kararlı olmaya davet ediyorum. Bu, en felaket üniversitelerimizin araştırma kapasitesini arttırmaya vesile olan önemli bir imkan olduğunu vurgulamak isterim" diye konuştu.

TUSAŞ'LA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANACAK

Özvar, "Beş araştırma üniversitesinin paydaş olduğu ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı başarıyla faaliyetlerine devam ediyor. Şimdi benzer bir program TUSAŞ ile hayata geçiriyoruz. Buna ilişkin protokol hazırlıkları tamamlandı ve yakında Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ ile beraber, imza atacağız. Bu programda sekiz araştırma üniversitemiz paydaş olarak yer alıyor. ASELSAN'ın yanında şimdi TUSAŞ'la da benzer bir programı hayata geçiriyoruz. Mesleki eğitim kapsamında mevzuatta düzenleme çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

'2025 YILINDA ADEM PROJESİ 1 MİLYAR LİRAYI AŞMIŞ DURUMDADIR'

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Araştırma üniversitelerine destek programı ilk defa 2022 yılının Haziran ayında, 20 araştırma üniversitesine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 100 milyon liraya kadar bir bütçe aktarımı yapılmıştır. Araştırma üniversitelerinin yıllık performans puanlarına göre bu bütçe dağılımı gerçekleşmiştir. 2023 yılında ayrılan bütçe 250 milyon liraya ulaşmıştır. 2024 yılında 400 milyon liraya ulaşmıştır. 2025 yılı için ise, ADEM projesi (Araştırma Destek Programı) 1 milyar lirayı aşmış durumdadır. 2026 yılı için ayrılan bütçe teklifi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletilmiş olup, yakın zamanda miktarının kesinleşmesi beklenmektedir" diye konuştu.

'2025 YILI ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ PERFORMANS SIRALAMASINDA KOÇ ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI'

Erol Özvar, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 üniversite Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı'na dahil etmiştik. Bu üniversitelerimiz Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversiteleridir. Aday izleme programına dahil edilen bu 6 üniversite, 2024 yılı itibarıyla iki yıllık dikkatli bir izleme sürecine alınmıştır. 2025 yılı Araştırma Üniversiteleri Performans sıralamasında Koç Üniversitesi 1'inci sırada yer aldı. 2'nci sırada Sabancı Üniversitesi, 3'üncü sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer aldı. Arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi geliyor, kutluyoruz. 5'inci sırada Boğaziçi Üniversitemiz var, Boğaziçi Üniversitemizi kutluyoruz. Bu sene ilk beşte, ilk iki sırayı vakıf üniversitesi, sonra devlet üniversitelerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi geliyor. Sakarya Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi liginde ortaya koyduğu gayret, çaba ve ürünlerle girmeyi başardı ve 15'inci sıradan giriş yapmış oldu. Üniversitemizi tebrik ediyoruz" dedi.

6 ÜNİVERSİTE İZLEMEYE ALINDI

Özvar, "İzlemeye alınan üniversitelerimize yeni üniversiteler katıldı. Bu vesileyle bu üniversitelerimizi de kutluyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi izlemeye alındı. Vakıf üniversitelerinden İstinye Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Özyeğin Üniversiteleri de vakıf üniversiteleri içerisinde izlemeye alınan diğer üniversiteler kategorisine girmiş oldu" ifadelerini kullandı.