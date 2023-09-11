YKS ek yerleştirme sürecinde uzmanı uyardı: Meslek Yüksekokullarını unutmayın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 ek yerleştirme sürecinin başladığını ve ek kontenjan tercih döneminde Meslek Yüksekokullarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Psikolojik Danışman Bahadır Recep Gündüz, "Ön lisans programlarının önemli avantajlarından biri 2 yıllık bir eğitimle çalışma hayatına başlamaktır. 4 yıllık lisans bölümlerine göre, ön lisans programlarının puanları ve eğitim masrafları daha düşüktür. Program ve üniversite çeşitliliği oldukça fazladır. Daha önce belirtildiği üzere DGS ile ilgili 4 yıllık lisans bölümlerine de geçiş yapılabilir" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Bahadır Recep Gündüz Meslek Yüksekokullarının öneminden ve program mezunlarının hangi meslekleri seçebilecekleri hakkında detaylı bilgi verdi. Gündüz, "Meslek Yüksekokulunda eğitim alan gençlerin en büyük avantajı kısa sürede hayata atılmalarıdır. İki yıllık ön lisans eğitim programlarında meslekler hakkında teknik ve uygulamaya dayalı bir eğitim verilir. Atölye, laboratuvar ve çeşitli alanlarda çalışmalar yapan tekniker adayları, alanlarına dair teknik becerilere ve uygulama deneyimine sahip olurlar" şeklinde konuştu.

İŞ OLANAKLARI EN GENİŞ PROGRAMLAR

Üniversite bünyesinde verilen programlar sonucunda iş olanaklarının geniş kapsamlı olduğunu ifade eden Gündüz mezunların hangi meslekleri seçebilecekleri hakkında da detaylı bilgi verdi:

"Adalet programından güçlü bir akademik kadrodan alınan eğitim ve zengin ders müfredatı ile donanımlı olarak mezun olan öğrencilerimiz, sınavlarda başarılı oldukları takdirde, yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüklerinde, zabıt katipliği, infaz koruma memurluğu, mübaşirlik görevlerine atanmaktadırlar. Aşçılık programından mezun olan öğrencilerimiz aldıkları eğitimle gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli mesleki branşlarda çalışabilmektedir. İç mekan tasarımı programından mezun olanlar ise mobilya ve dekorasyon atölyelerinin tasarım bölümlerinde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, aydınlatma tasarım ofislerinde, maket yapım ofislerinde, yapı malzemesi satış sektöründe, mimarlık ve mühendislik ofislerinde çizim elemanı, tasarımcı veya yönetici pozisyonlarında çalışabilirler."

BU PROGRAMLARA İLGİ ARTTI

Meslek Yüksekokullarında birçok programa ilginin arttığını belirtilen Gündüz, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Yaşanılan pandemi sağlık sektörünün öneminin bir kere anlaşılmasına, devlet ve özel olmak üzere hastane sayılarının artmasına yol açtı. Bu sebeple sağlık hizmetlerine dair 2 yıllık bir ön lisans programı bitiren sağlık teknikerlerinin iş imkanları arttı ve çalışma sahaları genişledi. Yeni açılan havalimanları bu alanda çalışmak isteyen tekniklere yeni çalışma sahaları oluşturdu. Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği gibi programların önemi ve tercih edilme sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Geleceğin meslekleri olarak görülen yazılım ve tasarım alanlarında ise, Bilgisayar Programcılığı ve Grafik Tasarım programları başı çekiyor. Bu bölümlerden mezun teknikler, yazılım şirketlerinde, grafik ajanslarında, reklamcılık şirketlerinde, kurumsal firmaların yönetim bilişim alanlarında iş bulma şansına sahip."

SAĞLIK HİZMET MESLEK YÜKSEK OKULLARININ ÖNEMİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Bahadır Recep Gündüz Sağlık Hizmet Meslek Yüksek okullarının da öneminin göz ardı edilemeyeceğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 5 bölüm ve 16 programımız bulunmaktadır. Güçlü, dinamik ve alanında deneyimli öğretim elemanı kadromuz ile hata kabul etmeyen sağlık alanında yetkin sağlık personelleri yetiştirmekteyiz. Bu bağlamda üniversitemizin 16 programından herhangi birinden mezun olan öğrencilerimiz meslek hayatlarına tecrübeli şekilde adım atmaktadırlar. Örnek vermek gerekirse, Ameliyathane Hizmetleri programında okuyan öğrencilerimiz ameliyathane ortamında kullanılan cihazları ve ekipmanları kullanmayı, ameliyat öncesi ve sonrası işlemleri yapmayı, enfeksiyon kontrolünü, sterilizasyon işlemlerini gerçekleştirmeyi ve hasta bakımını öğrenirler. Bu program mezunları, sağlık sektöründe önemli bir rol oynarlar ve hastaların güvenliği için gereken tüm önlemleri alırlar. Sağlık sektörünün bir diğer önemli mesleği ise anestezi uzmanlığıdır. Anestezi programından mezun olan öğrencilerin kamu hastaneleri, üniversite ve özel hastanelerin ameliyathane, acil servis, reanimasyon servisi ve ağrı odalarında, özel tıp merkezlerinin ameliyathane ve acil servislerinde, estetik merkezlerinde çalışma imkanları olur. Son dönemde artan kanser vakaları radyasyon tedavisi hizmetlerine olan talebin ve tedaviyi etkili ve güvenli bir şekilde uygulayacak vasıflı radyoterapi teknikerlerine duyulan ihtiyacın artmasına neden oldu. Radyoterapi programını tercih eden öğrencilerimiz radyasyon tedavisi teknolojisi, daha az yan etkiyle daha kesin ve hedefe yönelik tedaviler sunarak ilerlemeye devam ettiğinden, Radyoterapi teknikeri olarak en son teknolojiye sahip ekipmanlarla çalışma fırsatını yakalayabilir."