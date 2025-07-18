Nada'nın Yeniden Hayata Tutunuşu

Suriye'de henüz bebekken savaşta hem ailesini hem kolunu kaybeden, yaklaşık 1 yıldır devlet korumasına alınan 15 yaşındaki Nada, 13 yıl sonra kavuştuğu protez koluna anne ve babasının adını vererek hayata yeniden tutundu.

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın geride bıraktığı en derin yaralardan biri, henüz hayatın ne olduğunu bile anlayamadan kayıplar yaşayan çocuklar oldu.

O çocuklardan biri olan Nada, 1,5 yaşındayken annesini ve babasını kaybetti, bir kolunu da bir bombayla yitirdi. Ailesiz ve hayata tutunacak bir eli olmadan yaşam serüvenine başlayan Nada, 13 yıl önce halasıyla Türkiye'ye sığındı.

Şimdi 15 yaşında olan Nada, bir yıldır devlet koruması altında yaşıyor. Koruma altına alınır alınmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nada'ya 13 yıldır eksikliğini çektiği kolunun yerine protez yapılması için girişimlere başladı.

Bu kapsamda Uluslararası Doktorlar Derneği ile yapılan görüşmelerin ardından Nada'nın ölçüleri alınarak protez kol için çalışmalara başlandı. Nada, aylar süren çalışmaların ardından eksikliğini hissettiği koluna kavuştu.

Uzun yıllar boyunca yaşadığı eksiklik duygusunu protez kolun verdiği özgüvenle geride bırakmaya çalışan Nada, bu koluna bebekken kaybettiği annesi ve babasının ismini verdi.

"İnsanların beni sahiplenişini çok sevdim"

Protez kolu takılan Nada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır Türkiye'de yaşadığını, eğitimini burada sürdürdüğünü belirtti.

Nada, İstanbul'da tarihi yerleri gezmeyi ve buranın yemeklerini çok sevdiğini söyleyerek, "Kız Kulesi ve Ayasofya'yı çok seviyorum, dolma ve sarma yemeyi çok seviyorum. İnsanların beni sahiplenişini çok sevdim" dedi.

13 yıl sonra protez kol yapılacağını duyduğunda çok sevindiğini ifade eden Nada, mutluluktan duygulandığını söyledi.

Nada, "Protezi taktıklarında, 'Artık bir kolum daha var' dedim kendime. Protez koluma anne ve babamın adını koydum, Cihat ve Havle. Kolum yokken insanlar bana bakıyorlardı, şimdi insanlar bakmıyor, mutluyum. Arkadaşlarımla oyun oynarken çekiniyordum, oyun oynamazdım ama artık çekinmiyorum. Kolum yokken görünmesini istemediğim için bol kıyafetler giyiyordum. Şimdi istediğimi giyebiliyorum. Tuhaf tuhaf bakıyorlardı utanıyordum ama artık bakmıyorlar." diye konuştu.

"Fotoğrafa baktığımda babama benzediğimi gördüm"

Anne babasını hatırlamayan Nada, bir kez onları rüyasında gördüğünü ve yıllar önce bir kez de fotoğraflarını gördüğünü kaydetti.

Nada, anne ve babasının fotoğrafını gördüğünde çok duygulandığını belirterek, "Anne babamın fotoğrafına baktığımda babama benzediğimi gördüm. İlerleyen zamanlarda ülkemi görmek isterim, orada neler olduğunu merak ediyorum, orada neler oluyor bilmiyorum. Çocuktum hatırlamıyorum. Türkiye'deyim, burayı ülkem gibi hissediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum, burada huzur var, sevgi var, insanlar birbirlerine saygı duyuyor, burada savaş yok." ifadelerini kullandı.

"Savaş yapmayın, çocuklar vücutlarında bir şeyleri, annelerini, evlerini kaybediyor"

En büyük hayalinin anaokulu öğretmeni olmak olduğunu belirten Nada, şunları söyledi:

"Savaş yapmayın, çocuklar vücutlarında bir şeyleri, annelerini, evlerini kaybediyor. Savaşlar bitsin. Savaş olmasaydı ben ülkemde, kendi evimde, ailemle büyümek isterdim. Nasıl bir ülkede doğduğumu, ülkemi merak ediyorum. Ailemi çok özlüyorum, onları çok düşünüyorum, onları çok merak ediyorum. Akrabalarım anne babamı bana anlatıyor, iyi insan olduklarını, bizi çok sevdiklerini söylüyorlar, onları çok özlüyorum. Çocuklar mutlu olsun diye anaokulu öğretmeni olmak istiyorum, en büyük hayalim bu."

Nada, takılan protez kolun onun için ailesiyle ve çocukluğuyla yeniden kurduğu bir bağ olduğunu ifade etti.

"Acı bir geçmişi, travmaları var"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ise Suriye'deki iç savaşla Türkiye'ye birçok misafirin geldiğini, içlerinden bir kısmının koruma altına alındığını, Nada'nın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Turan, "Acı bir geçmişi, travmaları var, kaybettiği uzuvları var, gazi kızımız bir yandan. Kızımızın içinde bulunduğu durumu sosyal devlet anlayışı altında baktığımızda, bu işe gönül vermiş çalışma arkadaşlarımız ve bağışçılarımızla konuştuğumuzda herkes teyakkuza geçti, herkes destek olma noktasında bir gayret sarf etti, bu anlamda da bugün güzel bir sonuca vardık. Kızımız bugün koluna kavuştu. Devletimizin büyüklüğünü dünyanın herhangi bir yerinde bir mazlum varsa, o mazluma her türlü desteği vereceğinin bir göstergesini de yaşıyoruz. Kim olduğuna bakmaksızın şartları ortaya koyarak, imkanlarımızın hepsini değerlendirerek bizim merhamet medeniyetimizin de bir göstergesi olarak ortaya bugün mutluluk çıktı." ifadelerini kulandı.

Nada'nın takılan protez kolla tekrar hayata tutunduğunu belirten Turan, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde görev aldığımız her kurumda bunu böyle öğrendik, bizi biz yapan bunlar. Dünya üzerinde, beklenti içinde bir toprakta olmak çok kıymetli bir şey, Rabbim gücümüze güç katsın. bu kardeşlilerimiz güvencesi, yarınları, umutları olabilmek bizim en büyük bahtiyarlığımız." diye konuştu.

Turan, İstanbul'da tarihi yerleri gezmeyi çok seven Nada'ya merak ettiği her yeri gezdireceklerini belirterek, "İstanbul tarihin beşiği, hem İstanbul'umuzu hem de ülkemizin tarihi noktalarını Nada vesilesiyle tüm çocuklarımıza gezdirme projelerimiz var, Nada kızımıza da başta İstanbul olmak üzere merak etiği tarihi yerleri gezdireceğiz." dedi.

"Bol ve uzun kıyafetler giyerek kolunu kapatmaya çalışıyordu"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir çocuk evleri sitesinde kuruluş müdürü olan Pınar Kocaman, Nada'nın özel nedenlerden kaynaklı yaklaşık 1 yıl önce devlet korumasına alındığını belirtti.

Kocaman, Nada geldiğinde koluna yönelik bir çalışma izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Derneklerle görüştük, randevular, ölçümler, kolun uyum süreleriyle yaklaşık 1 yıl süren bir çalışma oldu. Nada'nın ilk geldiğinde, kuruluşa uyum süreci uzun sürdü, farklı bir çocuktu, savaş mağduruydu, zorlu bir süreçti onun için. Okula başladı, kolundan dolayı okula gitmek istemediği zamanlar oldu. Okulda arkadaş ortamlarından uzak durduğu bilgisi geliyordu, bol ve uzun kıyafetler giyerek kolunu kapatmaya çalışıyordu. Protez kol yapılacağını duyduğunda çok mutlu olmuştu, takıldıktan sonra gözleri dolu dolu geldi, birlikte sarılıp ağladık. Protez kolunu 360 derece döndürebiliyor, bu onun çok hoşuna gidiyor, insanların yapamadığı bir özellik olduğu için o bu konuda çok mutlu."

Protezi takan Uluslararası Doktorlar Derneğinden ortez protez teknikeri Aslınur Pirnal, gelen talep üzerine Nada'nın muayenelerinin yapıldığını ve önce kozmetik protez ardından da biyonik kolun yapıldığını söyledi.

Pirnal, takılan kolun özelliklerine ilişkin, "Kozmetik kolun bir işlevi yok sadece görüntü amaçlı. Biyonik kol protezinin 14 farklı hareket seçeneği var, bunlardan 8'ini kullanabiliyor. Günlük hayatta yaptığı kalem tutma, bir şeyleri kavrama gibi hareketler mevcut. Hayatına büyük oranda konfor sağlayacak. Nada, kol takılırken çok heyecanlıydı, ilk takınca hareketleri keşfetmeye başladı, gerçekten azimli bir hasta" ifadelerini kullandı.