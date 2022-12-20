YILIN OLAYLARI 2022 - AĞUSTOS (3)
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SESLENDİRME SANATÇISI SUNGUN BABACAN VE, OYUNCU SEMİH SERGEN 91 HAYATINI KAYBETTİCenaze namazının kılındığı cami Cenazenin camiye getirilmesi Sanatçı Derya Baykal ile röportaj Seslendirme sanatçısı Yekta Kopan ile röportaj Cenaze namazının kılınması Sungun Babacan'ın defnedildiği mezarlık...
SESLENDİRME SANATÇISI SUNGUN BABACAN VE, OYUNCU SEMİH SERGEN 91 HAYATINI KAYBETTİ
Cenaze namazının kılındığı cami
Cenazenin camiye getirilmesi
Sanatçı Derya Baykal ile röportaj
Seslendirme sanatçısı Yekta Kopan ile röportaj
Cenaze namazının kılınması
Sungun Babacan'ın defnedildiği mezarlık
Semih Sergen
Semih Sergen'in fotoğrafları
Semih Sergen'in naaşının Küçük Tiyatro'da sahneye çıkarılması
Sinevizyon gösterimi ve Semih Sergen'in özgeçmişinin okunması
Burak Sergen'in konuşması
Toprak Sergen'in konuşması
Semih Sergen'in ailesi ve sanatçı dostlarının sahnedeki tabutu önünde dua etmesi
Semih Sergen için Gölbaşı Mezarlık camisinde düzenlenen cenaze töreni
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi
ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ, AKDENİZ'DEKİ İLK GÖREV YERİ YÖRÜKLER-1 KUYUSU'NA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE MERSİN'DEN UĞURLANDI
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi (dron)
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi güvertesi
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde çalışan mühendisler
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi kontrol odası
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdülhamid Han Sondaj Gemisini havadan incelemesinin fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopterin gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterden gemiye inişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlama törenine katılanları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin sondaj gemisini el sallayarak uğurlaması
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin limandan ayrılması
5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI KONYA'DA DÜZELENDİ (9-18 AĞUSTOS)
5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni
Dans ve ışık gösterileri
Azerbaycanlı sporcuların sahneye gelişi
Suudi Arabistanlı sporcuların gelişi
Birleşik Arap Emirlikleri sporcularının gelişi
Türk sporcuların gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcuları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunları başlatması
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları
Masa tenisi müsabakaları
Sporcuların performansı
Kadınlar Hentbol B Grubu'nda mücadele eden İran ile Afganistan'ın karşılaşması
Konya Olimpik Yüzme Havuzu
Para yüzme yarışları
Sporcuların performansı
Bakan Kasapoğlu'nun ödül töreninde sporculara madalya takması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sporcularla fotoğraf çektirmesi
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halter branşında ki müsabakalar
Sporcuların performansları
Ödül töreni
İstiklal Marşının söylenmesi
Karate müsabakaları
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun müsabakaları izlemesi
Bakan Kasapoğlu'nun karate ödül törenine katılması
5. İslami Dayanışma Oyunları kapanış töreni TÜRKIYE'NIN ÖNEMLİ SESLENDIRME SANATÇILARINDAN SUNGUN BABACAN 63 YAŞINDA, SESLENDİRME SANATÇISI VE OYUNCU SEMİH SERGEN 91 YAŞINDA İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ (6 AĞUSTOS)
Türkiye'nin önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan, 63 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti.
ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ, AKDENİZ'DEKİ İLK GÖREV YERİ YÖRÜKLER-1 KUYUSU'NA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE MERSİN'DEN UĞURLANDI (9 AĞUSTOS)
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1 Kuyusu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Mersin'den uğurlandı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur." dedi.
5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI KONYA'DA DÜZELENDİ (9-18 AĞUSTOS)
56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla Konya'da düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal da katıldı.
Toplam 24 farklı branşta, 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, 145'i altın, 107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı. Oyunlar tarihinin en fazla altın ve toplam madalya alan ülkesi olarak tarihe geçen Türkiye'yi, madalya sıralamasında Özbekistan ve İran takip etti.