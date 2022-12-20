YILIN OLAYLARI 2022 - AĞUSTOS (3)

SESLENDİRME SANATÇISI SUNGUN BABACAN VE, OYUNCU SEMİH SERGEN 91 HAYATINI KAYBETTİCenaze namazının kılındığı cami Cenazenin camiye getirilmesi Sanatçı Derya Baykal ile röportaj Seslendirme sanatçısı Yekta Kopan ile röportaj Cenaze namazının kılınması Sungun Babacan'ın defnedildiği mezarlık...

SESLENDİRME SANATÇISI SUNGUN BABACAN VE, OYUNCU SEMİH SERGEN 91 HAYATINI KAYBETTİ

Cenaze namazının kılındığı cami

Cenazenin camiye getirilmesi

Sanatçı Derya Baykal ile röportaj

Seslendirme sanatçısı Yekta Kopan ile röportaj

Cenaze namazının kılınması

Sungun Babacan'ın defnedildiği mezarlık

Semih Sergen

Semih Sergen'in fotoğrafları

Semih Sergen'in naaşının Küçük Tiyatro'da sahneye çıkarılması

Sinevizyon gösterimi ve Semih Sergen'in özgeçmişinin okunması

Burak Sergen'in konuşması

Toprak Sergen'in konuşması

Semih Sergen'in ailesi ve sanatçı dostlarının sahnedeki tabutu önünde dua etmesi

Semih Sergen için Gölbaşı Mezarlık camisinde düzenlenen cenaze töreni

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ, AKDENİZ'DEKİ İLK GÖREV YERİ YÖRÜKLER-1 KUYUSU'NA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE MERSİN'DEN UĞURLANDI

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi (dron)

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi güvertesi

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde çalışan mühendisler

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi kontrol odası

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdülhamid Han Sondaj Gemisini havadan incelemesinin fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopterin gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterden gemiye inişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlama törenine katılanları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin sondaj gemisini el sallayarak uğurlaması

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin limandan ayrılması

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI KONYA'DA DÜZELENDİ (9-18 AĞUSTOS)

5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni

Dans ve ışık gösterileri

Azerbaycanlı sporcuların sahneye gelişi

Suudi Arabistanlı sporcuların gelişi

Birleşik Arap Emirlikleri sporcularının gelişi

Türk sporcuların gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcuları selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunları başlatması

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları

Masa tenisi müsabakaları

Sporcuların performansı

Kadınlar Hentbol B Grubu'nda mücadele eden İran ile Afganistan'ın karşılaşması

Konya Olimpik Yüzme Havuzu

Para yüzme yarışları

Sporcuların performansı

Bakan Kasapoğlu'nun ödül töreninde sporculara madalya takması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sporcularla fotoğraf çektirmesi

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halter branşında ki müsabakalar

Sporcuların performansları

Ödül töreni

İstiklal Marşının söylenmesi

Karate müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun müsabakaları izlemesi

Bakan Kasapoğlu'nun karate ödül törenine katılması

5. İslami Dayanışma Oyunları kapanış töreni TÜRKIYE'NIN ÖNEMLİ SESLENDIRME SANATÇILARINDAN SUNGUN BABACAN 63 YAŞINDA, SESLENDİRME SANATÇISI VE OYUNCU SEMİH SERGEN 91 YAŞINDA İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ (6 AĞUSTOS)

Türkiye'nin önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ, AKDENİZ'DEKİ İLK GÖREV YERİ YÖRÜKLER-1 KUYUSU'NA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE MERSİN'DEN UĞURLANDI (9 AĞUSTOS)

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1 Kuyusu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Mersin'den uğurlandı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur." dedi.

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI KONYA'DA DÜZELENDİ (9-18 AĞUSTOS)

56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla Konya'da düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal da katıldı.

Toplam 24 farklı branşta, 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, 145'i altın, 107'si gümüş ve 89'u bronz olmak üzere toplamda 341 madalya alarak oyunlar rekoru kırdı. Oyunlar tarihinin en fazla altın ve toplam madalya alan ülkesi olarak tarihe geçen Türkiye'yi, madalya sıralamasında Özbekistan ve İran takip etti.