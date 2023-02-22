Yıkımına ara verilen sitede film gibi kedi kurtarma operasyonu

Diyarbakır'da, depremde bir bloğunun yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria AVM'de yapılan kontrollü yıkım, içeride bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. Havadan helikopterle indirilen asker kediyi kurtarmak için binalardan birinin üzerine indi.

Diyarbakır'da kentin ilk alışveriş merkezi olan Galeria'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1 blokunun yıkılması sonucu 89 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralı olarak kurtuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 'ağır hasar' raporu verilen Galeria'nın diğer blokları ile alışveriş merkezinin yıkımına karar verildi. 1999'da hizmete giren Galeria'da sabah saatlerinde yıkım başladı. Bazı bina sakinleri, yıkılan evlerini gözyaşları içinde izledi.

İÇERİDE KEDİ GÖRÜLDÜ, YIKIM DURDURULDU

Yıkım çalışması içeride bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. AFAD ve itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edileceği belirtildi.

FİLM GİBİ KURTARMA OPERASYONU

Yıkımına ara verilen sitede mahsur kalan kediyi kurtarmak için helikopterle binanın üzerine bir asker indirildi. Ekipler çökmemesi için binaya vinçle destek verdi. Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonunda uzun uğraşları sonucu binaya giremeyen askeri personel, helikopterle geri çekildi.