Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan sanık Serhat Koçu'nun, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Koçu ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunması dinlenilen Koçu, üzerine atılı "öldürmeye teşebbüs" suçunu kabul etmedi.

Sanık Koçu, devlet büyüklerine yönelik açıklamaları nedeniyle Yılmaz'a öfke duyduğunu, öldürme kastının bulunmadığını öne sürdü.

Olay günü taksiyle genel merkeze geldiğini belirten sanık, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan geldiğimi, gelmişken genel başkanla görüşüp tanışmak istediğim söyledim. Görevli beni içeri aldı. Bekleme salonunda 15-20 dakika oturdum. Daha sonra genel başkan beni içeri davet etti. Nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Konuştuk, muhabbet ettik. İstanbul'da yaşadığım yerde siyasetle ilgili gençler varsa yönlendirmemi istedi. O sırada sinirim geçmişti. Tam ayrılacağım sırada ona sesli bir mesaj geldi. Mesajda bir kadın, 'Siz nasıl çalışıyorsunuz? Gittiğim her yer duvar, kapılar açılmıyor.' dedi. Bunun üzerine Yılmaz, görevliyi çağırdı. Ona, 'Benim telefonlarıma bakmayabilirsiniz ama haşa Allah bir yana bunların telefonlarına cevap vereceksiniz.' dedi. Bu sözler üzerine sinirime hakim olamadım. Kapının önünde sol elimle Öztürk Yılmaz'ın boynunu yakaladım. Cebimden bıçağı çıkarıp sağ bacağına 2-3 kez vurdum. Yılmaz'ı yere bıraktım ve uzaklaştım."

"Öldürmek isteseydim öldürürdüm"

Sanık Serhat Koçu, olayın ardından polise teslim olmayı düşündüğünü, İstanbul'daki ailesiyle vedalaşmak istediği için AŞTİ'ye geçip otobüsle İstanbul'a hareket ettiğini öne sürdü.

Koçu, yolda polisin otobüs görevlilerini telefonla araması üzerine muavinin yanına gidip durumu anlattığını ve Bolu'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu iddia etti.

Neden bıçak taşıdığı, bıçağı nereden aldığı sorulan Koçu, "Bıçak merakım var. Sevdiğimden dolayı. Ankara'ya geldiğimde üstümde bıçak yoktu. Gezerken AVM tarzı bir yerde hoşuma gitti aldım. Küçük bir çakıydı." cevabını verdi.

Genel Merkezde paylaştığı, "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" şeklindeki durum mesajı sorulan sanık, bu tip paylaşımları daha önce de yaptığını, bekleme salonunda otururken bir arkadaşının paylaştığı mesajı sevdiğini, kendisinin de paylaştığını savundu.

Sanık Serhat Koçu, mahkeme başbakanının, "Olaydan önce görüştüğün Tolga B. ile tanışıklığın nedir? Onun adamı mısın? Sana kimse böyle bir şey yap diye söyledi mi, yönlendirmesi, azmettirmesi oldu mu?" sorusuna, "Ben kimsenin adamı değilim. Yönlendirme, azmettirme olmadı." yanıtını verdi.

Sanık Koçu, müşteki avukatının sorusu üzerine, Yılmaz'ı öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Boynundan yakalanmıştım. Yukarıya da vurabilirdim ama sağ bacağına vurdum. Üç kez vurduğumu hatırlıyorum. Kesinlikle öldürmek kastım yoktu. Öldürmek isteseydim öldürürdüm." ifadesini kullandı.

Mahkemenin tanık olarak dinlediği Yenilik Partisi Genel Merkezinde görevli Zeynep Olcay da sanığın tavırlarının kendisini şüphelendirdiğini, ofisin sıcak olmasına rağmen Koçu'nun boğazına kadar çektiği bir mont giydiğini ve sürekli telefonla mesajlaştığını söyledi.

Koçu'nun avukatı ise iddianamenin yanlış bir suç üzerine kurulduğunu, ortada öldürmeye teşebbüs gibi bir suçun olmadığını öne sürdü. Sanık avukatı, "Müvekkilimin öldürme kastı yoktur. Öldürme kastı olsa bunu yapacak silah ve ortama sahipti. Öldürmek isteyen adam odanın içinde öldürürdü. Bu dosyada öldürmeye teşebbüs suç isnadından ceza verilemeyeceği kanaatindeyiz." savunmasını yaptı.

Beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Daha sonra ara karar açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Öztürk Yılmaz, eylemin öldürmeye yönelik olduğunu, siyasi sebeplerle gerçekleştirildiğini savundu. Mahkeme heyetini eleştiren Yılmaz, reddihakim talebinde bulunacaklarını söyledi.

Olay

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, 7 Aralık 2022'de, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Boğazını sıktığı Yılmaz'ı basen bölgesi ve bacaklarından dört kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan saldırgan Serhat Koçu, Bolu'da yakalanıp sevk edildiği Ankara Adliyesinde tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, "siyasi söylem ve eylemleri sebebiyle öfke ve kin beslediği Yılmaz'ı öldürme kastıyla hareket ettiği" belirtilen sanık hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talep ediliyor.