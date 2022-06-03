Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan EYT açıklaması - Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Eyt'lilerin sorununu çözeceklerini söyledi.

Erbakan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve EYT temsilcilerinin katılımıyla, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

İktidar oldukları zaman EYT mağduriyetini çözeceklerine dair söz verdiklerini aktaran

Erbakan, milli görüşün temsilcileri olarak verdikleri bu sözlerini noter tasdikli bir taahhütnameyle basına ve Başkan Özüpak'a sunmak için toplandıklarını dile getirdi.

EYT konusunda iktidarı uzun zamandan beri eleştirdiklerini ve yasanın çıkması için hükümeti sıkıştırdıklarını belirten Erbakan, "Bizim Yeniden Refah Partisi olarak derdimiz üzüm yemek. Milletimizin derdiyle dertlenen bir partiyiz. Derdimiz, EYT mağdurlarının bu mağduriyetinin bir an önce giderilmesi, kul hakkına riayet edilmesi ve hak ettiklerini bir an önce almalarının sağlanması." dedi.

İktidarın yıllardan beri bu konunun üzerinde durmadığını, Meclis'te grubu olan diğer partilerin de üzerine düşeni tam manasıyla yerine getirmediğini öne süren Erbakan, iktidar ve muhalefetin aklına özellikle seçim yaklaştığında bunun gibi mağduriyetlerin geldiğini savundu.

Erbakan, seçim sathı mailine girilince iktidarın gündem maddelerinden birinin de EYT'lilerin mağduriyeti olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Oysa ki 2018 seçimlerinde, aziz millet bu iktidara daha önce hiç görülmemiş düzeyde oyla ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde yetkileri Cumhurbaşkanlığı makamıyla beraber verdi, Meclis'te, parlamentoda çoğunluğu verdi. İstedikleri her şeyi yapabilecekleri yetkiye ve imkana sahipler. Fakat seçim zamanı yaklaşana kadar tabiri caizse bu konuda topu tacı attılar. Konuyu sümen altı ettiler. Seçim zamanı yaklaşınca da şu anda halen kesin bir şey söyleyemiyorlar. 'Bu sorunu çözsek mi acaba?' şeklinde bazı sözler sarf ediyorlar, bir yaklaşım içine giriyorlar. Tabii bu noktada söylenmesi gereken 'Bu zamana kadar neredeydiniz?' Sonrasında bu söylenen dertler, mağduriyetler bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Seçimi atlattıktan sonra da zaten kulaklarını vatandaşın taleplerine, mağduriyetine, feryadına tıkıyorlar."

Bu sorunu çözeceklerine işaret eden Erbakan, "İmtiyazlılara, faize ödenen ve israfa aktarılan kaynaklar buralara gitmekten kurtarılsa, EYT mağduriyeti yaşayan bir tane bile mağdur emekçimiz kalmaz." ifadesini kullandı.

"EYT mağdurlarına refah getireceğiz"

Fatih Erbakan, işçinin, memurun maaşına zam yapılacağına gıdaya, enerjiye ve akaryakıta zam yapıldığını, hayat pahalılığının arttığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Yapılacak ilk seçimlerde iktidara geldiğimiz zaman milletin hakkı olanı millete vererek, faizden, imtiyazlı holdinglere giden imkanlardan ve kamudaki israfa giden harcamalardan kısıp kurtararak bu imkanı millete vererek inşallah milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Aynı şekilde yine ilk işimiz olarak, ortaya koyduğumuz Milli Kaynak Paketleri kitabımızda belirttiğimiz 15 adımla bir senede 150 milyar dolarlık kaynağı borçsuz, zamsız, vergisiz bularak dar gelirli vatandaşın alım gücünü, refah seviyesini arttıracağız. Aynen Erbakan Hocamızın 54. hükümette yaptığı gibi önce millet anlayışıyla hareket edeceğiz."

EYT mağdurlarının hak taleplerine kulak tıkanmasının kabul edilemez olduğunu anlatan Erbakan, "Çok değerli EYT mağduru emekçilerimiz hiç merak etmeyiniz. Yeniden Refah Partisi olarak bütün milletimize, her kesime refah getireceğimiz gibi EYT mağdurlarına da refah getireceğiz." şeklinde konuştu.

Federasyon Başkanı Gönül Boran Özüpak da uzun yıllardan beri mücadele içerisinde olduklarını, bunda artık bir sona yaklaşıldığı inancı ve ümidini taşıdıklarını ifade etti.

Yıllarca seçim bildirilerinde bu sorunun yer aldığını ancak sözlerin yerine getirilmediğini belirten Özüpak, kazanılmış haklarını istediklerini ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Erbakan, iktidara gelmeleri halinde ilk 3 ay içerisinde EYT'lilerin sorunlarını çözeceklerine dair noter imzalı taahhütnameyi okuduktan sonra Özüpak'a takdim etti.