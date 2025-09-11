Yeni Yönetmelik ile İmar Hakkı Aktarımları Başlıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir adım daha attık. Uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla; parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, değişiklikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir adım daha attık. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği' ile uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla; parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Kamu kurumlarımız ise vatandaşlarımıza hizmet edecek kamusal yatırımları hayata geçirebileceği alanlara sahip olacak. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İMAR HAKKI AKTARIMI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; düzenlemeyle vatandaşların verilemeyen imar haklarının değeri tespit edilecek, bu değere karşılık gelen hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılacak. Uygulama, 2019 yılı öncesinde İmar Planı uygulamaları ile Kamu Ortaklık Payı (KOP) hisselendirmesiyle oluşan parseller de dahil olmak üzere, imar uygulaması marifetiyle kamu eline geçişi sağlanamayan imar planındaki kamu hizmet alanlarına ayrılan ancak uzun yıllar vatandaş mülkiyetlerindeki kamulaştırılmamış parselleri kapsayacak.

HUKUKİ ANLAŞMAZLIKLAR GİDERİLECEK

Vatandaşlara parsellerinin tamamının ya da bir kısmının kamu hizmet alanları içinde kalması sebebiyle, yapılaşma hakkının verilememesinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıklar giderilecek, mağduriyetlerin önüne geçilecek. İmar hakkı aktarımı ile vatandaşların kullanamadığı parseline/hissesine karşılık gelen imar haklarının, imar planı kararı ile belirlenen başka bir alanda kullanılması sağlanacak. Böylece bir taraftan vatandaş imar hakkına kavuşurken, bir taraftan da kamuya yeni hizmet alanları kazandırılacak ve yapılacak tüm işlemler kamu ve toplum yararına yürütülecek.

MÜLKİYETLER İSTEMEDEN EL DEĞİŞTİRMEYECEK

İmar hakkı aktarımında vatandaşın mülkiyetine el konması söz konusu olmayacak. Aksine, imar hakkı aktarılacak taşınmaz sahibi ile imar hakkının gittiği taşınmaz sahibinin karşılıklı muvafakati ile yapılacak. Tüm işlemler Kamulaştırma Kanunu'na göre Sermaye Piyasası Kurulunca lisans almış bağımsız değerleme kuruluşlarınca gayrimenkul değerleme esasları doğrultusunda tesis edilecek. Vatandaş asla mağdur edilmeyecek. Kamu kurumları ve yerel yönetimler ile vatandaşlar arasındaki hukuki anlaşmazlıklar bu sayede her iki tarafa da mali yük getirmeden çözülebilecek. İmar hakkı aktarımı iş ve işlem süreçleri yetki alanları dahilinde imar planı onaylamaya yetkili idareler tarafından yürütülecek.

PARSELASYON PLANLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN DUYURULACAK

Yönetmelik kapsamında onaylanan parselasyon planlarının bakanlık tarafından geliştirilen Parselasyon İzleme Denetleme Sistemi'ne (PARSİD) girişi zorunlu hale getirildi. Bu sayede vatandaşlar, taşınmazını ilgilendiren bir parselasyon işlemi onayı/askı ilanı gibi idari işlemlerden e-Devlet uygulaması sayesinde haberdar olacak. Vatandaşlar, e-Devlet ile entegre çalışan PARSİD üzerinden parselasyon kapsamına giren taşınmazına dair tüm bilgilere ulaşabilecek. İlgili idareye gitmeden e-Devlet üzerinden itirazlarını yapabilecek.